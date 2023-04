Grand Prix van Azerbeidzjan blijft tot en met 2026 op Formule 1-kalender

Delen via E-mail

De Grand Prix van Azerbeidzjan heeft een nieuw contract met de Formule 1 getekend, waardoor de race in Bakoe tot en met 2026 op de kalender blijft. De koningsklasse komt sinds 2016 op het stratencircuit aan de Kaspische Zee.

"Bakoe is een ontzettend populaire bestemming voor de Formule 1 geworden, die altijd veel drama oplevert", reageert Formule 1-CEO Stefano Domenicali zaterdag. "Op dit circuit zijn de afgelopen jaren memorabele races gereden, dus we zijn blij dat we die relatie kunnen voortzetten."