Allison kan in nieuwe rol bij Mercedes geen wonderen verrichten: 'Werkt niet zo'

James Allison is vanaf dit weekend weer de technisch directeur bij Mercedes, na een paar jaar op een minder betrokken positie. De succesvolle engineer tempert direct de verwachtingen: "Je begint niet met een blanco pagina."

Allison was 'chief technical officer' bij Mercedes, een meer overkoepelende functie gericht op de structuur en de lange termijn. Mike Elliott was technisch directeur, maar ruilt nu van functie met Allison.

"We denken dat we elkaars werk beter kunnen doen, met onze kwaliteiten. We hebben het een paar jaar andersom geprobeerd, maar dit moet beter gaan", legde Allison vrijdag uit.

De ervaren Brit wilde meteen benadrukken dat hij het Mercedes-ontwerp dat onder leiding van Elliott tot stand kwam niet eigenhandig op de schop kan gooien. "Zo werkt dat helemaal niet, dan begrijp je niet hoe een Formule 1-fabriek functioneert."

"Hoe de auto werkt, wordt niet door één persoon bepaald. Er werken honderden mensen aan, en die proberen allemaal de raderen te laten draaien. Zelfs als je het Adrian Newey van Red Bull op de man af vraagt, zal hij dat toegeven", schetste Allison de situatie.

Allison hoopt uiteraard wel dat hij zijn steentje kan bijdragen aan een terugkeer van Mercedes naar de top. "Maar het gaat dus niet zozeer om de specifieke auto, het is meer een groot groepsproces."

George Russell in de Mercedes op het straatcircuit van Bakoe. Foto: Getty Images

Mercedes gaat het huidige ontwerp niet uitgummen

Helemaal opnieuw beginnen om de matige W13 en niet veel betere W14 te doen vergeten, kan dan ook niet. "Als je de boel nu overhoop haalt, ga je heel veel kind met een klein beetje badwater weggooien", zei de Engelsman.

"Alle auto's op de grid zijn op zichzelf ongelooflijk goed. Het is meer de vraag hoe competitief je bent, of je de beste bent. In principe gebruiken we nu gewoon het concept dat we hebben, en proberen we dat zo snel mogelijk te verbeteren", vervolgde Allison. "Je gumt nooit het hele ontwerp uit om iets heel anders te gaan doen."

Voor Allison is dan ook duidelijk welke stappen Mercedes moet zetten om de W14 in de buurt van Red Bull te krijgen. "We moeten er simpelweg voor zorgen dat de auto meer downforce krijgt, zonder veel extra luchtweerstand. We moeten de balans verder verbeteren. Ik denk dat niet één auto de perfecte balans heeft, en die van ons heeft die zeker niet."

'Er is niets magisch aan'

Mercedes wil zich ook richten op de vering en wielophanging, het geheime wapen dat van de Red Bull zo'n stabiel platform maakt. "Maar er zijn geen geheimen. Alles wat onze auto sneller maakt, maakt elke auto op de grid sneller. Het gaat erom dat je het als eerste op de auto hebt, zodat je relatief beter wordt dan de concurrentie. Daar is verder niets magisch aan."

De afgelopen jaren werkte Allison drie dagen in de week voor Mercedes. Hij hield zich ook bezig met een zeilboot voor de America's Cup. Dat blijft hij op de achtergrond doen, maar toch is de Brit blij om weer dagelijks met de auto bezig te zijn.