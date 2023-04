De Vries ook laatste in kwalificatie sprintrace: 'Gebeurde buiten mijn controle om'

Nyck de Vries vindt dat hij er weinig aan kon doen dat hij zaterdag als laatste eindigde in de kwalificatie voor de sprintrace in Bakoe. De Nederlander kon zich niet meer verbeteren nadat Q1 eerder was afgevlagd vanwege een crash van Logan Sargeant.

"Het gebeurde buiten mijn eigen controle om", zei De Vries, die vrijdag door een crash ook al als laatste was geëindigd in de kwalificatie voor de hoofdrace, bij Viaplay. "Ik kon er zelf niet zo veel aan doen, maar het is wel zeer frustrerend. Ik heb eigenlijk niet eens echt een ronde kunnen rijden."

De Vries schoot vlak voor de rode vlag opnieuw van de baan af in bocht 3, het punt waar hij een dag eerder nog was gecrasht. Ditmaal kon hij zijn auto op de uitloopstrook sturen, waarna hij zijn weg zonder schade kon vervolgen.

"De baan was heel glad en er lag weinig grip", vervolgde De Vries. "Mijn banden waren veel te koud aan het begin van de sessie. Bij mijn eerste getimede ronde was ik nog niet echt aan pushen, ik probeerde vooral mijn banden op te warmen. Zoals je van iedereen hoorde over de boordradio, was de grip slecht. Ik hoopte dat mijn banden in de laatste ronde iets beter waren, maar zover kwam het niet."

'Crash van gisteren zat niet in mijn achterhoofd'

Door de crash van Sargeant kwam Q1 een minuut eerder ten einde dan gepland. De Vries stond op dat moment al laatste en had geen tijd meer om zich te verbeteren. "Die crash van gisteren zat niet in mijn achterhoofd, anders had ik wel heel conservatief die bocht aangevallen", zei hij.

"Naar mijn gevoel nam ik veel marge in bocht 3, maar de grip was gewoon zo slecht dat ik de auto niet op de baan kon houden. Ik ben uiteraard niet tevreden, maar we kunnen hier nu niks meer aan veranderen. We moeten proberen om vanmiddag posities te winnen."