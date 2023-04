Leclerc pakt ondanks crash pole voor sprintrace in Bakoe, Verstappen derde

Delen via E-mail

Charles Leclerc begint de sprintrace in Azerbeidzjan zaterdagmiddag vanaf poleposition. Max Verstappen verzekerde zich van de derde startplaats op het stratencircuit in Bakoe.

Ondanks een crash van zijn Ferrari-concurrent in de laatste ronde kwam de Nederlander net als een dag eerder tekort. Ook Sergio Pérez was sneller dan de WK-leider.

Leclerc reed tijdens zijn laatste poging in de sprintkwalificatie tegen de muur, maar had op dat moment al de snelste tijd op de klokken staan. De Monegask ging rond in 1.41,697, een tijd waar Pérez en Verstappen zich op stukbeten. De Red Bull-coureurs kwamen respectievelijk twee en drie tienden tekort.