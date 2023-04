Analyse: Verrassende pole Leclerc zegt iets over zijn magere winstkansen

Charles Leclerc baarde vrijdag opzien door zijn tot nu toe matig presterende Ferrari in Bakoe op poleposition te zetten. Max Verstappen en Red Bull hadden het nakijken, maar weten ook dat ze zaterdag in de sprintrace en zondag in de hoofdrace van Azerbeidjzan 'gewoon' favoriet zijn.

Een verklaring voor de opvallend snelle Ferrari zit in de manier waarop die auto de banden anders belast dan de Red Bull. In de eerste drie races werd duidelijk dat de extreem stijve afstelling van Verstappens auto grote voordelen biedt, maar ook een duidelijk nadeel: het langzame opwarmen van met name de voorbanden. Dat verklaart waarom de concurrentie in de kwalificatie vaak nog aardig in de buurt zit, maar in de races snel terrein verliest.

Leclerc plukte in de kwalificatie zeker de vruchten van de snel opwarmende banden van zijn Ferrari. Met één rondje is het rubber op bedrijfstemperatuur en hebben de banden de grip die hij nodig heeft voor een kwalificatieronde.

Dit voordeel kan op racetempo echter snel omslaan in een nadeel. Er gaat bij zijn auto simpelweg meer energie door de voorbanden, wat op den duur ook zorgt voor meer 'deg'. Dat is coureurstaal voor bandendegradatie. Bij dit fenomeen verliezen de banden door te hoge temperaturen grip, gaan ze meer glijden en daardoor slijten. Bij Ferrari is dit schering en inslag.

Red Bull en Verstappen probeerden verschillende manier van het opwarmen van de banden. "Maar daar werd het niet beter van. Ik miste wat vertrouwen", reageerde de Limburger na afloop.

Toch was er berusting bij de Nederlander. Zowel in de sprintrace zaterdag als de hoofdrace zondag is zijn auto normaal gesproken sneller, mét en dankzij een gunstiger bandenverbruik. De WK-leider moet Leclerc alleen even voorbij, maar daar werkt de machtige topsnelheid van de Red Bull in zijn voordeel.

Ferrari begint snel, maar de Red Bull eindigt sneller

De verschillende manieren waarop de Ferrari en de Red Bull over de rechte stukken gaan is opvallend. Leclerc profiteert duidelijk van betere tractie in zijn auto, dat waarschijnlijk het gevolg is van een sterkere motor en vroege inzet van de hybride hulpmotor. Daarom is hij op grofweg de eerste helft van een lang recht stuk sterker. Daarna komt de superieure aerodynamica van de Red Bull om de hoek kijken.

In Bakoe wordt dat fraai geïllustreerd door de ligging van de speedtrap (het meetpunt voor topsnelheid), halverwege het lange rechte stuk en finishlijn een stuk verderop. Op de speedtrap is Leclerc nog 2 kilometer per uur sneller dan Verstappen, terwijl de Nederlander aangekomen bij de finishlijn juist 4 kilometer per uur harder gaat.

Het is bekend dat Red Bull het DRS-systeem veel beter heeft geoptimaliseerd dan de concurrentie, wat hieraan duidelijk bijdraagt. Vlak na de speedtrap begint namelijk de DRS-zone en loopt de Red Bull verder uit. Dit is ook het gedeelte van het rechte stuk waarop ingehaald moet worden.

Topsnelheden op de speedtrap Verstappen: 319,2

Leclerc: 321

Topsnelheden op de finishlijn Verstappen: 339,1

Leclerc: 335,4

'Charles is hier gewoon heel goed'

Toch was de Ferrari over een ronde dus sneller, ondanks meer updates bij Red Bull. Dat herzag onder meer de luchtinlaten van de sidepods, die daardoor minder luchtweerstand moeten creëren. Daarnaast zijn de randen van de vloer aangepast. Ferrari had alleen een nieuwe extra dunne achtervleugel, speciaal gericht op de lange rechte stukken in Bakoe.

Verstappen wees ook op het rijden van Leclerc zelf. De Nederlander was lovend over zijn concurrent, die niet voor het eerst een toptijd uit een op papier mindere Ferrari perste. Het was de derde pole in Bakoe voor de Monegask. "Charles is hier gewoon heel goed en rijdt met veel vertrouwen. Anders kom je hier niet drie keer op pole terecht", vond Verstappen.

De dunne achtervleugel op de Ferrari van Leclerc. Foto: Getty Images

Nieuwe achtervleugel doet Aston Martin meer kwaad dan goed

Ook Aston Martin had alleen een nieuwe achtervleugel, maar die deed meer kwaad dan goed. Het team met normaal gesproken de tweede auto werd geplaagd door DRS-problemen. "Daardoor verloor ik wel wat extra tijd", stelde Fernando Alonso vast. "Bij mij ging de vleugel op het rechte stuk helemaal niet open", voegde een teleurgestelde Lance Stroll toe.

De kans is groot dat zowel Alonso als Stroll in de sprintrace en hoofdrace beter voor de dag komen, en zelfs een bedreiging kunnen vormen voor Leclerc.

Het laatste opvallende team was McLaren, dat in Bakoe zoals aangekondigd arriveerde met de eerste grote update. De grootste wijziging was een volledig nieuwe vloer, waarin de grootste zwakte van de auto schuilging. De MCL60 had een lage topsnelheid door veel luchtweerstand, terwijl daar weinig downforce tegenover stond. In een rechte lijn is de McLaren nog altijd traag, maar dat betaalt zich met de nieuwe vloer wel uit in de bochten. Zo kwamen zowel Lando Norris als Oscar Piastri in de top tien.

Mercedes viel ook op, maar dan met duidelijk mindere prestaties dan in Australië. Het team wees op de moeizaam verlopen enige vrije training, waarin een paar problemen speelden. Dit ging ten koste van afstellingswerk, waardoor Lewis Hamilton en George Russell de rest van het weekend met een auto moeten doen die niet de juiste balans heeft. "De auto's zijn in parc fermé, we zitten hier aan vast", merkte Hamilton op. "Maar we proberen er nog wat van te maken."

