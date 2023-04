Leclerc zelf ook verrast met pole: 'Maar in de race is Red Bull sneller'

Charles Leclerc is vrijdag blij verrast met het behalen van poleposition voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Monegask maakt zich echter geen illusies en verwacht dat Red Bull Racing moeilijk te verslaan zal zijn in de race.

"Ik ben heel verrast met deze pole", zei de 25-jarige Leclerc, die voor het eerst dit jaar de Red Bull-coureurs wist te kloppen. "We gingen dit weekend in met het idee dat het geweldig zou zijn als we Aston Martin en Mercedes konden verslaan. En nu staan we opeens op pole. Het is een geweldige verrassing, maar we moeten niet vergeten dat onze auto in de race nog altijd langzamer is dan de Red Bull."