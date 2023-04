Teleurgestelde De Vries heeft geen verklaring voor crash in kwalificatie Bakoe

Nyck de Vries was vrijdag flink teleurgesteld over zijn crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlander eindigde nog knap als zesde in de eerste vrije training, maar crashte een paar uur later stevig in Q1.

"Om eerlijk te zijn weet ik niet precies wat er gebeurde", zei de 28-jarige De Vries bij Viaplay. "Het is nog iets te vroeg om conclusies te trekken. Ik heb de data nog niet bekeken, dat ga ik zo met het team doen. Ik weet ook niet of het iets met dat eerdere probleem te maken had."

Vlak voor zijn crash kreeg De Vries te horen dat er een probleem met zijn achterremmen was. Toen hij in de ronde daarna uit de pits reed, crashte hij stevig in bocht 3.

"Dat we een probleem hadden voor het incident was duidelijk", vervolgde De Vries. "Het is heel erg teleurstellend. De auto is heel competitief, de eerste vrije training was heel sterk. Dan hoop je natuurlijk om zo'n kans om te zetten in een goed resultaat en dat heb ik niet kunnen doen. Ik ben heel erg teleurgesteld dat we niet alles uit de auto konden halen."

De Vries moet door zijn crash zondag als laatste aan de Grand Prix van Azerbeidzjan beginnen. Zaterdag mag hij in de kwalificatie voor de sprintrace, die zaterdagmiddag wordt gehouden, op herkansing. "Fysiek ben ik in ieder geval helemaal in orde, dus dat is nog iets positiefs."

De kwalificatie voor de sprintrace begint zaterdag om 10.30 uur (Nederlandse tijd). De sprintrace zelf begint om 15.30 uur.

