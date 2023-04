Verstappen kan leven met tweede startplek: 'Moeten gewoon één auto voorbij'

Max Verstappen ligt niet wakker van het feit dat hij zondag in de Grand Prix van Azerbeidzjan achter Charles Leclerc moet starten. De Nederlander moest zich vrijdag in de kwalificatie tevredenstellen met de tweede tijd.

"Het is altijd lastig om hier een goed rondje aan elkaar te krijgen", zei Verstappen na de kwalificatie in Azerbeidzjan. "We staan hier op P2 en we weten dat we een goede raceauto hebben, dus we moeten gewoon één auto voorbij."

Verstappen noteerde in het derde deel van de kwalificatie in zijn eerste run nog precies dezelfde tijd als Leclerc, maar moest in de tweede run zijn meerdere erkennen in de Monegask. Verstappen noteerde 1.40,391 en was daarmee net wat langzamer dan Leclerc (1.40,203).

"Ik ben ook benieuwd wat we morgen kunnen doen en of het hier en daar beter kan dan we vandaag hebben gedaan", vervolgde de Red Bull-coureur. "Een foutje is op dit circuit zo gemaakt, dus het is vooral belangrijk om clean te blijven."

Tijdschema GP Azerbeidzjan Zaterdag 10.30-11.14 uur: Kwalificatie sprintrace

Kwalificatie sprintrace Zaterdag 15.30-16.00 uur: Sprintrace

Sprintrace Zondag 13.00 uur: Hoofdrace

Verstappen kijkt uit naar kwalificatie voor sprintrace

De Grand Prix van Azerbeidzjan is het eerste sprintraceweekend van 2023. Daarom was er vrijdag om 15.00 uur al een kwalificatie, die de startopstelling van de hoofdrace zondag bepaalde. Zaterdag is er een extra losse kwalificatie voor de sprintrace, die op zaterdagmiddag wordt verreden.

"Ik kijk ernaar uit", zei Verstappen, die zondag voor de eerste keer in zijn carrière op de eerste startrij in Azerbeidzjan staat. "Misschien kunnen we in die kwalificatie voor de sprintrace nog wat verbeteren. Na de sprintrace weten we beter waar we staan."

De nieuw ingevoerde kwalificatiesessie begint zaterdag om 10.30 uur Nederlandse tijd. De sprintrace zelf is op dezelfde dag om 15.30 uur en de hoofdrace is zondag om 13.00 uur.