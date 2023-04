Leclerc klopt Verstappen en pakt poleposition voor GP Azerbeidzjan

Max Verstappen begint de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag vanaf de tweede plaats. De WK-leider moest in de kwalificatie in Bakoe zijn meerdere erkennen in Ferrari-coureur Charles Leclerc. Sergio Pérez reed in de tweede Red Bull de derde tijd.

In zijn laatste poging ging Leclerc onder de tijd van Verstappen door, terwijl de twee eerder nog exact dezelfde tijd reden. Verstappen wist zich daarna nog wel te verbeteren, maar Leclerc was uiteindelijk sneller.

Carlos Sainz deed vrijdag flink onder voor zijn Ferrari-teamgenoot en moest acht tienden toegeven, wat wel genoeg was voor de vierde tijd. Lewis Hamilton pakte de vijfde startplaats in een moeizame kwalificatie voor Mercedes. George Russell kwam niet verder dan de elfde plaats.

McLaren kwam met de nodige nieuwe onderdelen naar Bakoe, wat twee auto's in de top tien opelverde. Lando Norris werd zevende achter de Aston Martin van Fernando Alonso. Oscar Piastri start zondag als tiende.

Vroege crash De Vries

Voor Nyck de Vries was de kwalificatie vroeg afgelopen. In zijn eerste ronde vloog de Nederlander met zijn AlphaTauri in de bandenstapels. Dat was zonde, want de vrije training eerder op de dag was voor De Vries nog zo goed verlopen met een zesde tijd. Teamgenoot Yuki Tsunoda liet met een achtste tijd zien wat er mogelijk was met de auto.

Ook Pierre Gasly crashte in het eerste deel van de kwalificatie. Dat was zuur voor zijn Alpine-monteurs, die de auto van de Fransman na een brand in de vrije training opnieuw hadden opgebouwd.

De Grand Prix van Azerbeidzjan is het eerste sprintraceweekend van 2023. Daarom is er vrijdag om 15.00 uur al een kwalificatie, die de startopstelling van de hoofdrace zondag bepaalt. Zaterdagochtend is er een extra losse kwalificatie voor de sprintrace, die op zaterdagmiddag wordt verreden.

