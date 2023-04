Verstappen nipt sneller dan Leclerc in training GP Bakoe, De Vries maakt indruk

Max Verstappen is vrijdag goed begonnen aan de voorbereiding op de Grand Prix van Azerbeidzjan. De tweevoudig kampioen was de snelste in de enige vrije training van dit weekend. Charles Leclerc kwam met zijn Ferrari wel dicht in de buurt. De Monegask was slechts 0,037 seconden langzamer.

Sergio Pérez klokte de derde tijd in de straten van Bakoe. De Mexicaan was 0,139 seconden langzamer dan zijn teamgenoot. Carlos Sainz reed de vierde tijd, maar was wel ruim een halve seconde trager dan Verstappen. Ferrari is een van de vele teams met updates in Bakoe, waaronder een nieuwe achtervleugel die voor meer topsnelheid moet zorgen.

Nyck de Vries deed van zich spreken met een knappe zesde tijd. Ook de Nederlander heeft weer wat verbeteringen aan zijn AlphaTauri en gaf daarmee 1,099 seconden toe op zijn landgenoot Verstappen. De Vries was twee tienden langzamer dan Lando Norris in de McLaren. Dat team heeft een volledig nieuwe vloer onder de auto in Bakoe.

Mercedes kwam slecht voor de dag in de vrije training. Beide coureurs klaagden over remproblemen en deden niet mee boven in de tijdenlijsten. Lewis Hamilton reed de elfde tijd. Bij George Russell ging het nog slechter. De Brit kwam niet verder dan de zeventiende klassering.

Top tien training GP Azerbeidzjan 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.42,315

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,037

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,139

4. Carlos Sainz (Ferrari): +0,584

5. Lando Norris (McLaren): +0,810

6. Nyck de Vries (AlphaTauri): +1,099

7. Lance Stroll (Aston Martin): +1,140

8. Fernando Alonso (Aston Martin): +1,245

9. Alexander Albon (Williams): +1,313

10. Zhou Guanyu (Alfa Romeo): +1,433

Kostbare tijd in rook op door brand bij Gasly

De Grand Prix van Azerbeidzjan is het eerste sprintraceweekend van 2023. Daarom is er vrijdag om 15.00 uur al een kwalificatie, die de startopstelling van de hoofdrace zondag bepaalt. Zaterdagochtend is er een extra losse kwalificatie voor de sprintrace, die op zaterdagmiddag wordt verreden.

Omdat er dit weekend maar één vrije training is, hebben de coureurs al weinig tijd. Pierre Gasly snoepte daar nog eens een minuut of tien vanaf door zijn Alpine brandend langs de kant te parkeren. De marshals in Bakoe kregen de brand maar moeizaam uit, waardoor de auto van de Fransman zwaar beschadigd raakte. Het is onwaarschijnlijk dat Gasly vrijdagmiddag mee kan doen aan de kwalificatie.