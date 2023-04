Optimistische Hamilton juicht nieuw sprintformat toe: 'Voor iedereen zwaar'

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is positief gestemd over de nieuwe opzet van Grand Prix-weekenden met een sprintrace. De veranderingen gaan per direct in, waardoor de coureurs vrijdag in Azerbeidzjan al te maken krijgen met het aangepaste format.

Coureurs kunnen in de Grand Prix-weekenden met een sprintrace vrijwel geen moment verslappen, want op vrijdag is de kwalificatie voor de hoofdrace al.

Daarna is op zaterdag zowel de kwalificatie voor de sprintrace als de sprintrace zelf. Zondag is logischerwijs nog steeds de hoofdrace. Voorheen bepaalde de uitslag van de sprintrace de startopstelling van de reguliere race en was er dus maar één kwalificatie.

"Ik ben tevreden over de wijzigingen, absoluut", liet Hamilton donderdag weten tijdens het persmoment in Bakoe. "Het wordt voor iedereen zwaar, maar ik zie dit als een mooie uitdaging. En daar houd ik van, zeker op een prachtig circuit als in Bakoe. We hebben hier altijd de beste races. Je kunt hier goed inhalen."

Eerder uitte Max Verstappen kritiek op de nieuwe structuur, die nog maar één vrije training telt.

Tijdenschema GP Azerbeidzjan Vrijdag 11.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 15.00 uur: Kwalificatie hoofdrace

Zaterdag 11.30 uur: Kwalificatie sprintrace

Zaterdag 15.30 uur: Sprintrace

Zondag 13.00 uur: Hoofdrace

Hamilton is vol vertrouwen

Het Formule 1-circus is terug van een 'lentestop'; de laatste Grand Prix was een kleine vier weken geleden in Australië. Hamilton finishte toen na een chaotische race als tweede achter Verstappen.

"Het vertrouwen is maximaal. De laatste weken hebben we veel gewerkt op de achtergrond, met in het achterhoofd dat de laatste race heel goed was."

Volg Formule 1-nieuws Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1 Blijf met meldingen op de hoogte