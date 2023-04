Tost stopt eind dit jaar na achttien seizoenen als teambaas bij AlphaTauri

Het AlphaTauri van Nyck de Vries heeft volgend jaar een nieuwe teambaas. Franz Tost doet aan het einde van 2023 een stapje terug na achttien seizoenen aan het roer van het zusterteam van Red Bull Racing. De 67-jarige Oostenrijker wordt opgevolgd door Laurent Mekiés, die overkomt van Ferrari.

Tost begon in 2005 bij AlphaTauri, dat in dat jaar werd opgericht als Scuderia Toro Rosso. Red Bull nam het Italiaanse Minardi over en toverde het om tot opleidingsteam voor jonge coureurs. In die hoedanigheid was de renstal een opstapje voor meervoudig wereldkampioenen Sebastian Vettel en Max Verstappen. Sinds 2020 heet het team AlphaTauri, de naam van een kledingmerk van Red Bull.

De dankbare Tost richt zich vooral tot de vorig jaar overleden Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. "Die gaf me de kans om teambaas te worden en het achttien jaar te blijven. Het was een privilege om dat zo lang te zijn. Ik werk al jaren met veel plezier bij dit team. Maar het wordt tijd om het stokje door te geven."

Tost blijft wel aan als consultant, maar wordt in zijn rol als teambaas door twee personen vervangen. Mekiés is volgend jaar de nieuwe teambaas en krijgt de dagelijke leiding over de renstal. Boven de Fransman komt Peter Bayer als CEO. De Oostenrijker stopte in 2022 bij de FIA, waar hij als directeur bijvoorbeeld het onderzoek naar de seizoensfinale van 2021 in Abu Dhabi overzag.

'Alle ingrediënten voor succes zijn aanwezig'

Mekiés werkte eerder bij Toro Rosso en de FIA en was vanaf 2018 sportief directeur bij Ferrari. Al langer gingen geruchten dat de Fransman het veld moest ruimen sinds de aanstelling van landgenoot Fred Vasseur in Maranello. "Ik ben vereerd dat ik teambaas mag zijn bij AlphaTauri, waar het eerste deel van mijn loopbaan zich afspeelde. Alle ingrediënten voor meer succes zijn hier aanwezig", zegt Mekiés.

AlphaTauri zit in een mindere fase sinds de invoering van de nieuwe technische regels, met een voorlaatste plaats in het kampioenschap in 2022. Met Yuki Tsunoda en De Vries als coureurs gaat het in 2023 nog niet veel beter, wat enkele weken geleden leidde tot een zeldzame uithaal van Tost richting zijn technische team. Tsunoda pakte bij de laatste race in Australië wel de eerste punten van het seizoen.



Komend weekend racet de Formule 1 in Azerbeidzjan, in het eerste sprintraceweekend van het seizoen.