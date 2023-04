McLaren in Bakoe met eerste grote update: 'Maar verwacht niet meteen te veel'

Na een matige seizoensstart introduceert McLaren bij de Grand Prix van Azerbeidzjan komend weekend updates aan de auto. Teambaas Andrea Stella is optimistisch, al zegt de Italiaan dat er niet meteen te veel verwacht moet worden van zijn in zwaar weer verkerende team.

Direct bij de presentatie van de McLaren in februari werd er niet omheen gedraaid: dit was niet de auto waarmee de renstal het seizoen wilde beginnen. Een late koerscorrectie in het ontwikkelingsproces gooide roet in het eten. Voor de vierde race van het seizoen in Bakoe zou de auto een update krijgen die het team weer op het rechte pad moest helpen.

Die Grand Prix staat nu voor de deur en de updates zijn inderdaad klaar. "We hebben wat nieuwe componenten bij ons voor de MCL60, al denken we dat we die voordelen misschien niet gelijk kunnen benutten in Bakoe. Het is onderdeel van een groter plan om ons vooruit te helpen", blikt Stella vooruit.

McLaren kan wel een boost gebruiken na een reeks magere resultaten, al ging het bij de laatste race in Australië iets beter. Lando Norris (zesde) en Oscar Piastri (achtste) pakten daar de eerste punten van het jaar. "Dat was positief, maar we weten dat we nog veel werk te verrichten hebben", blijft de teambaas realistisch. "Het was de afgelopen weken heel druk op de fabriek."

Vloer auto is het belangrijkste ontwikkelingsterrein

McLaren wil voor de zomerstop eind juli nog een grote update doorvoeren. Later in het jaar wordt de laatste grote herziening verwacht. Volgens Stella zit de sleutel vooral in de vloer van de auto en hoe die zo veel mogelijk neerwaartse kracht opwekt. Daar wordt het grote ontwikkelingsgevecht tussen de teams momenteel gevoerd. "Die vloer levert nu al veel meer downforce dan tijdens de aankondiging van de regels was verwacht."

Red Bull leidt de dans op dit terrein, wat met de ervaren aerodynamica-expert Adrian Newey geen verrassing is.

De RB19 is de concurrentie ver vooruit, zeker als je kijkt naar de manier waarop de voor- en achtervering van de auto bijdragen aan een stabiele rijhoogte en dus stabiele downforce. Daar - en op andere punten - heeft McLaren nog veel terrein te winnen, ook al lijkt de auto optisch aardig op die van Max Verstappen.

McLaren-teambaas Andrea Stella. Foto: Getty Images

Stella is niet mild over vertrokken James Key

Vanaf de invoering van de nieuwe regels liep McLaren achter de feiten aan. En dat kostte technisch directeur James Key uiteindelijk de kop. De MCL60 heeft momenteel net als zijn voorganger te veel luchtweerstand en te weinig downforce. Dat kost de auto topsnelheid én grip in de bochten. Stella is niet mild over de Engelsman.

"We misten vooral ideeën bij McLaren over hoe we de auto goed laten presteren", zei de Italiaan kort na Keys ontslag. Een team van techneuten krijgt nu gezamenlijk de leiding. "We willen niet dat maar één iemand aan tafel de besluiten neemt, die ook nog eens slecht zijn."

McLaren-CEO Zak Brown leek in 2022 vooral druk met de kwestie rond Piastri, die na veel gesteggel werd overgenomen van Alpine. "De rijdersperikelen haalden de krantenkoppen. Maar ondertussen was ik vooral niet blij met ons ontwikkelingstempo. En dan vooral in de tweede seizoenshelft. We werden ingehaald door andere teams."

'Was niet helemaal duidelijk wie wat deed'

Brown vroeg de al bij het team werkende Stella vooral de technische organisatie door te lichten. "Hij komt er zelf uit, dus hij hoefde niet alles te ontdekken. We hebben nu een nieuw model dat ons goed lijkt."

In dat nieuwe model is ook een grote rol weggelegd voor David Sanchez, die overkomt van Ferrari. De Fransman was daar verantwoordelijk voor het concept van de auto. De nieuwe rolverdeling moet volgens Stella voor meer duidelijkheid zorgen. Bovendien wordt de communicatie makkelijker omdat hij als engineer dezelfde taal spreekt als de technisch verantwoordelijken.

"In de oude structuur was niet helemaal duidelijk wie wat deed. Bovendien rapporteerden de technische mensen aan een teambaas (Andreas Seidl, red.), die niet technisch was. Nu zit er een teambaas die dat wel is."