Tijdschema GP Azerbeidzjan: wanneer komen Verstappen en De Vries in actie?

Na een pauze van vier weken komen de Formule 1-coureurs komend weekend in actie bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. In Bakoe staat de vierde race van het seizoen op het programma, inclusief de eerste sprintrace van het jaar. Bekijk hier wanneer Max Verstappen en Nyck de Vries in actie komen.

Tijdschema GP Azerbeidzjan Vrijdag 11.30-12.30 uur: Eerste vrije training

Eerste vrije training Vrijdag 15.00-16.00 uur: Kwalificatie hoofdrace

Kwalificatie hoofdrace Zaterdag 10.30-11.14 uur: Kwalificatie sprintrace

Kwalificatie sprintrace Zaterdag 15.30-16.00 uur: Sprintrace

Sprintrace Zondag 13.00 uur: Hoofdrace

Verstappen en De Vries staan in Bakoe aan de start van het eerste sprintraceweekend van het jaar. De kwalificatie op vrijdag bepaalt nu de startopstelling voor de Grand Prix op zondag, terwijl de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag in een aparte kwalificatie wordt bepaald. Er staat veel op het spel in Bakoe, want in de sprintrace zijn ook punten voor de WK-stand te verdienen.