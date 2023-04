Weerbericht GP Azerbeidzjan: Coureurs krijgen opnieuw droge race in Bakoe

Delen via E-mail

Ook tijdens de zesde editie van de Grand Prix van Azerbeidzjan blijft het droog in Bakoe. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de vierde Formule 1-race van het seizoen.

Vrijdag is er flink wat ruimte voor de zon en staat er meestal een matige wind uit zuidelijke richtingen. Overdag ontstaan enkele wolken, maar blijft het droog. 's Middags stijgt de temperatuur naar 21 of 22 graden en is de zonkracht vrij sterk.