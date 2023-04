Na een pauze van een kleine maand zijn de Formule 1-coureurs neergestreken in Bakoe, waar de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat. Coureur Ho-Pin Tung blikt vooruit op de vierde race en de eerste sprintrace van het seizoen.

Dit weekend voert de Formule 1 een nieuw format met onder meer twee kwalificaties in. Wat vind je van de nieuwe opzet?

"De puntenverdeling in de sprintrace is hetzelfde als voorheen, maar ik denk wel dat het leuker is nu er iets meer op het spel staat. Het gaat direct ergens om. Het sprintformat wordt meer een losstaand concept, doordat er een aparte kwalificatie is en het resultaat van de sprintrace verder geen consequenties meer heeft voor de Grand Prix. Daarin worden natuurlijk de meeste punten verdeeld. Daardoor zag je dat de rijders vorig jaar toch wat behoudend waren in de sprintrace, dat gaat nu ongetwijfeld veranderen. Misschien dat ze dit ook gaan gebruiken als een soort van proef, met het oog op een toekomst met minder Grand Prix-weekenden."

"Eerder deze week kwam in het nieuws dat de Formule 1 kritisch gaat kijken naar een nieuwe kalenderindeling, zodat de teams minder kilometers hoeven te reizen. Een oplossing zou kunnen zijn dat de weekenden op deze manier wel drukker worden, maar dat de fans met twee races in één weekend wél dubbel waar voor hun geld krijgen."





Tijdschema GP Azerbeidzjan Vrijdag 11.30-12.30 uur: Eerste vrije training

Eerste vrije training Vrijdag 15.00-16.00 uur: Kwalificatie hoofdrace

Kwalificatie hoofdrace Zaterdag 10.30-11.14 uur: Kwalificatie sprintrace

Kwalificatie sprintrace Zaterdag 15.30-16.00 uur: Sprintrace

Sprintrace Zondag 13.00 uur: Hoofdrace

Er zijn ook veel kritische geluiden van mensen die vinden dat de Formule 1 een te hoog entertainmentgehalte krijgt.

"Voor een coureur is het supergaaf om met een lege tank volle bak kwalificatierondjes te knallen, maar het racen is natuurlijk waar het om draait en waar de punten worden verdeeld. Voor de fans is de race over het algemeen ook het leukste om te zien. Het is voor de FIA en Formula One Management de kunst om een goede balans tussen entertainment en de sport te vinden."

"Het is wel leuk dat de Formule 1 juist in Bakoe een sprintraceweekend organiseert, voor de kijker in ieder geval. Want het is ook risicovoller, een crash ligt op dit stratencircuit op de loer. De teams zullen er ook niet per se heel blij mee zijn, want crashes kosten geld en met het oog op de budgetlimiet is dat niet ideaal. Maar we hebben hier wel een lang recht stuk waarop je prima kan inhalen. Het is een circuit dat door de jaren heen voor veel spektakel heeft gezorgd. Ik denk dat het een goede toevoeging is."

Red Bull is dit jaar tot nog toe op alle circuits heer en meester en zal in Bakoe ongetwijfeld weer een klasse apart zijn. Hoe kunnen andere coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez toch van de zege houden?

"Ik denk dat dat heel lastig wordt. Het wordt voor de coureurs achter de Red Bull-rijders de kunst om in hun DRS-window te blijven. Daar win je hier ontzettend veel tijd mee. Als je dat voor elkaar krijgt, is het als coureur mogelijk om bij te blijven, ook al ben je te langzaam. Maar nogmaals: ik denk dat het heel lastig wordt, aangezien de verschillen hier vorig jaar ook al enorm waren. Al moet ik er ook bij zeggen dat Charles Leclerc toen uitviel met een motorprobleem."

Max Verstappen schreef vorig jaar de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. Foto: Getty Images

Wat kun je verder zeggen over de verhoudingen tussen de andere teams?

"Er zijn veel teams, waaronder McLaren, die dit weekend updates meenemen, daar ben ik benieuwd naar. Ik denk ook dat er een paar underdogs zijn die goed gaan presteren, dat hebben we hier in het verleden al vaker gezien. In Melbourne was het een enorme verrassing dat Alexander Albon zo snel was. Dat kwam voornamelijk doordat daar een extra DRS-zone bij was gekomen. De Williams is op de rechte stukken heel snel, en daar heb je er in Bakoe ook veel van. Ik zie het daarom zomaar gebeuren dat Albon hier opnieuw gaat verrassen. Let ook op Nyck de Vries, die was zeer snel in Bakoe in de Formule 2. Hoewel je altijd afhankelijk blijft van de auto, ligt dit circuit hem dus goed."

Tot slot: Lewis Hamilton liet onlangs weten dat hij zich niet op zijn gemak voelt in zijn auto, omdat zijn zitpositie zich te ver naar voren bevindt. Kan jij je als coureur voorstellen dat hij van zoiets last heeft?

"Zeker. In de Formule 1, en eigenlijk in alle vormen van autosport, draait het om finesses. Een paar weken geleden heb ik zelf geracet in Suzuka. Dat was een endurancerace waarin je je auto moet delen met een aantal verschillende coureurs. We gebruiken daar wel allemaal dezelfde basisstoel met daarin zogenaamde inserts, een soort kussens. Ik ben niet de kleinste coureur in de auto, maar ook zeker niet de grootste. Op een gegeven moment was het zo dat ik bij een pitstop niet mijn kussen mee kon nemen. Daardoor zat ik opeens een stuk lager en was de stoel een stuk ruimer. Dat voelde echt heel anders. Je praat dan over een kussen van ongeveer 1 centimeter dik."