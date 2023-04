GP Azerbeidzjan definitief eerste sprintraceweekend met twee kwalificaties

De Grand Prix van Azerbeidzjan van komend weekend krijgt definitief een tweede kwalificatie. De race in Bakoe is het eerste sprintraceweekend van het jaar. Voor die kortere race op zaterdag vindt eerder op de dag een aparte kwalificatie plaats, die een sprint shootout wordt genoemd.

Tijdens de Grand Prix van Australië kwam aan het licht dat er plannen waren om tijdens sprintraceweekenden los voor de sprintrace en de hoofdrace te kwalificeren. Dit plan is dinsdag definitief doorgevoerd, met goedkeuring van alle teams.

De kwalificatie op vrijdag bepaalt nu de startopstelling voor de Grand Prix op zondag, terwijl de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag in een aparte kwalificatie wordt bepaald.

Deze kwalificatiesessie bestaat ook uit drie delen. De mediumbanden zijn verplicht in de eerste twee delen en de softbanden in het slotdeel. De kwalificatiedelen zijn wel korter dan die in de gewone kwalificatie op vrijdag: Q1 duurt in deze kwalificatie twaalf minuten, Q2 tien minuten en Q3 acht minuten. Na de eerste twee vallen de vijf langzaamste coureurs af.

Die tweede kwalificatie komt in de plaats van de tweede vrije training tijdens het sprintraceweekend. Aangezien teams dan al niets meer aan de auto mogen veranderen, werd het nut van die sessie toch al in twijfel getrokken. De vrije training op vrijdag is nu de enige training in het weekend.

Tijdenschema GP Azerbeidzjan Vrijdag 11.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 15.00 uur: Kwalificatie hoofdrace

Zaterdag 11.30 uur: Kwalificatie sprintrace

Zaterdag 15.30 uur: Sprintrace

Zondag 13.00 uur: Hoofdrace

Zes sprintraces in 2023

De Formule 1 houdt in 2023 in totaal zes sprintraceweekenden. Na Azerbeidzjan worden die gehouden in Oostenrijk, België, Qatar, Verenigde Staten (Austin) en Sao Paulo. De top acht in een sprintrace krijgt punten, met de verdeling 8-7-6-5-4-3-2-1.

De hoop is dat de coureurs meer risico nemen in de sprintrace als hun startpositie in de hoofdrace niet op het spel staat. Wel werd er meteen nagedacht over gridstraffen. Coureurs die die oplopen in de vrije training of de kwalificatie op vrijdag, moeten die inlossen tijdens de race op zondag. Een gridstraf opgelopen in de nieuwe kwalificatie op zaterdag, wordt ingelost in de sprintrace op dezelfde dag. Gridstraffen die uitgedeeld worden in de sprintrace hebben gevolgen voor de startopstelling voor de hoofdrace op zondag.