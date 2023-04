Mercedes haalt succesvolle engineer Allison terug naar raceteam

James Allison is met onmiddellijke ingang teruggekeerd als technisch directeur bij Mercedes. De Brit is van positie gewisseld met Mike Elliott, onder wiens verantwoordelijkheid de tegenvallende Formule 1-auto's van 2022 en 2023 werden gebouwd.

Volgens het Britse blad Autosport kwamen beide engineers erachter dat ze beter elkaars functie konden vervullen. Elliott heeft geconcludeerd dat zijn kwaliteiten niet goed passen bij de dagelijkse ontwikkeling van de auto. Allison heeft juist veel ervaring op dat gebied. Als chief technical officer stond hij de afgelopen jaren boven Elliott.

De 55-jarige Allison was onder meer betrokken bij de succesjaren van Ferrari met Michael Schumacher en de kampioenschappen van Fernando Alonso bij Renault. Daarnaast was hij technisch directeur bij Mercedes van 2017 tot 2021. In die jaren was het team met Lewis Hamilton meestal dominant.

Elliott volgde Allison op, maar sindsdien gaat het minder bij Mercedes. Het team speelde onder zijn leiding vooral niet goed in op de nieuwe technische regels van 2022. Daardoor won Mercedes in dat F1-seizoen maar één keer, met George Russell.

Nieuwe updates verwacht in Imola

Bij de openingsrace van 2023 in Bahrein concludeerde het team dat ook de nieuwe auto flink tekortschiet ten opzichte van de succesvolle Red Bull. Bij de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola in mei worden grote updates verwacht voor de W14.

Elliott neemt nu op zijn beurt de rol van Allison over. Hij gaat zich meer richten op de technische structuur van het team op de lange termijn.