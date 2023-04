Beroep Ferrari tegen straf Sainz afgewezen, uitslag GP Australië blijft staan

Het beroep dat Ferrari instelde tegen de tijdstraf voor Carlos Sainz in de Grand Prix van Australië is afgewezen. Dinsdagochtend bij een hoorzitting van de FIA bleek dat de Italiaanse renstal onvoldoende nieuw bewijs kon aanleveren om de tijdstraf ongedaan te maken.

De uitslag werd teruggedraaid naar de posities tijdens de laatste herstart, maar Sainz kreeg zijn straf wel en tuimelde buiten de top tien naar plaats twaalf. Daar was de Madrileen zeer ontstemd over.

Dinsdag oordeelden de stewards dat Ferrari er niet in is geslaagd met relevant nieuw bewijs te komen. Het team kwam met onder meer de telemetrie uit de auto van Sainz en verklaringen van zowel Sainz als Alonso.

Over de telemetrie beschikten de stewards grotendeels al, terwijl de verklaringen van beide coureurs onnodig werden geacht. Sainz betoogde bijvoorbeeld dat hij last had van de laagstaande zon en weinig grip had, maar volgens de stewards hadden alle coureurs daar last van.