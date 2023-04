Ferrari legt zich niet neer bij straf Sainz en vraagt FIA om nieuw oordeel

Ferrari vecht de tijdstraf aan die Carlos Sainz zondag kreeg in de Grand Prix van Australië. De Spanjaard finishte als vierde, maar viel door de straf van vijf seconden terug naar de twaalfde plaats, buiten de punten.

Ferrari heeft de FIA nu om een herziening van de zaak gevraagd. De internationale autosportfederatie zal eerst kijken of dat, op basis van nieuwe informatie, nodig is. Wordt de zaak heropend, dan volgt er een nieuwe hoorzitting.

Sainz had Alonso bij de tweede herstart in de eerste bocht van achteren aangetikt, waardoor de Spanjaard spinde. De race werd vlak daarna voor de derde keer stilgelegd na een zware crash van de Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly. Nyck de Vries (AlphaTauri) werd in de chaos in de eerste bocht van de baan gereden door Williams-coureur Logan Sargeant, die daarvoor niet werd bestraft.