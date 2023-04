Gefrustreerde Pérez vond late herstart in Melbourne 'veel te gevaarlijk'

Sergio Pérez vond de late herstart zondag in de Australische Grand Prix die tot meerdere crashes leidde zeer gevaarlijk. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen wijst vooral de ondergaande zon in Melbourne aan als grote boosdoener.

"Ten eerste hadden we al moeite om de banden op te warmen en daarnaast zagen we ook nog eens niets", blikte Pérez terug op de herstart in ronde 57 van de race in Albert Park.

De eerste achtervolger van Verstappen in de WK-stand ging zelf in de eerste bocht door de grindbak, terwijl voor en achter hem meerdere auto's tegen elkaar aan reden. "Ik moest meerdere mensen ontwijken, waaronder Pierre Gasly", verklaarde Pérez zijn route door het grind.



De Red Bull-coureur wil dat de starttijd van de race volgend jaar naar voren wordt gehaald. De Grand Prix begon nu om 15.00 uur lokale tijd. Door de onderbrekingen vond het slot van de Grand Prix plaats terwijl de zon al achter de bomen van Albert Park zakte. "We moeten niet meer in deze omstandigheden rijden. Je ziet echt niets", vond Pérez. "Straks gebeurt er een keer een echt groot ongeluk. Je bent eigenlijk een passagier in de auto."

Pérez vond de ondergaande zon tijdens de race gevaarlijk Foto: Getty Images

Gemengde gevoelens na vijfde plaats vanuit de pitsstraat

De uiteindelijke finish achter de safetycar was het slotstuk van een lastig weekend voor Pérez, die de race vanuit de pitsstraat begon. Desondanks werkte hij zich nog op naar de vijfde plaats, wat voor gemengde gevoelens zorgde.

"Het was wel een goed resultaat, maar ik had in het begin misschien nog iets agressiever moeten zijn. Ik kwam in een treintje terecht, wat heel frustrerend was", blikte hij terug.

Later nam hij bij een paar inhaalacties wel veel risico. "Dat had ook in tranen kunnen eindigen, maar het liep goed af. Ik heb zelfs nog de snelste ronde gereden."

'Miste wat vertrouwen in de auto'

De start uit de pits was het gevolg van Pérez' probleem in de kwalificatie. In zijn allereerste ronde verremde de Mexicaan zich en kwam hij in de grindbak tot stilstand. Ook in de derde vrije training maakte de ervaren coureur meerdere ritjes door de grindbakken van Albert Park. Pérez sprak van een probleem aan de auto, al vond teambaas Christian Horner dat zijn coureur niet helemaal vrijuit ging. Red Bull verwisselde van zaterdag op zondag wel veel onderdelen.

"We hebben wat dingen van het remsysteem en wat motoronderdelen vervangen en we hebben de afstelling nog iets aangepast", verklaarde Pérez. "Daarom moest ik uit de pits starten. Het probleem van zaterdag was wel opgelost, maar ik miste toch wat vertrouwen in de auto."

Toch vond Pérez dat zijn zondag veel erger had kunnen aflopen. "Als je achterin het veld begint, is het soms echt een puinhoop. Andere coureurs nemen enorme risico's. Dus daar heb ik het niet makkelijk mee gehad."