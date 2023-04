Ferrari weer puntloos na dramatische race: 'Beter als ik nu mijn mond houd'

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc zaten er zondag helemaal doorheen na de Grand Prix van Australië. Beide coureurs bleven om verschillende redenen puntloos en zetten zo de dramatische seizoensstart van de 'Scuderia' voort.

Sainz kreeg vlak voordat de slotronde begon een tijdstraf van vijf seconden. Bij de vorige herstart had hij Fernando Alonso in de rondte getikt. Daardoor viel de voormalige wereldkampioen terug van de vierde naar de twaalfde plek.

"Het is de oneerlijkste penalty die ik ooit in mijn leven heb gezien", zei de 28-jarige Sainz na afloop in de paddock van Albert Park. "Het is beter als ik nu mijn mond houd, want anders ga ik dingen zeggen waar ik later misschien spijt van krijg."