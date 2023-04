Hamilton en Alonso lovend over elkaar na lang gevecht in Melbourne

Fernando Alonso joeg zondag in Australië rondenlang op Lewis Hamilton in een gevecht om de tweede plaats achter Max Verstappen. Beide meervoudig wereldkampioenen reden een consistente race en waren na afloop opvallend lovend over elkaar.

"Drie keer zette Fernando echt aan, toen moest ik even aan de bak", zei Hamilton na afloop op het Albert Park-circuit. De hele race had hij de groene Aston Martin van zijn Spaanse generatiegenoot in zijn spiegels, maar de Mercedes-coureur weerde zich kranig.

"Het was tiendenwerk. Met achttien ronden te gaan dacht ik dat ik de finish niet ging halen met deze banden. Maar toen zakte Fernando juist iets terug, waardoor ik even op mijn banden kon letten. Daarna kwam ik in mijn ritme", verklaarde de zevenvoudig wereldkampioen.

"Het was echt aftellen tot het einde. Fernando was heel consistent, die maakt niet veel fouten."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Hamilton verremde zich maar één keer'

Alonso prees op zijn beurt de foutloze race van Hamilton. "Elke keer als ik dichterbij kwam, versnelde hij. Lewis maakte geen fouten, dat mag je ook wel verwachten van een kampioen als hij. Volgens mij verremde hij zich in 58 ronden maar één keer."

De 41-jarige Alonso denkt wel dat hij een snellere auto had dan de Mercedes van Hamilton. "Als je zo lang dicht achter iemand kunt rijden, ben je normaal gesproken wel wat sneller. Maar ik kwam er gewoon niet voorbij."



"Op de rechte stukken zijn wij sneller, maar die Aston Martin gaat echt beter door de bochten", analyseerde Hamilton. "Het was duidelijk waar we nog tekortkomen, al is dat geen verrassing. We hebben meer neerwaartse druk nodig. Extra mooi dus dat we toch als tweede finishten."

Hamilton voerde een 'normaal gevecht' met Verstappen

Voor het lange duel met Alonso had Hamilton eerst nog een gevecht met Max Verstappen. In de openingsronde van de race stak de Brit zijn oude rivaal voorbij.

"Het was al mooi om weer eens een Red Bull in te halen", zei Hamilton lachend. Verstappen klaagde na het duel wel dat hij van de baan werd gedrukt, maar was daar na afloop een stuk milder over. Hamilton vond ook dat het een normaal gevecht was.

"Ik remde laat, hij remde vroeg. Volgens mij gaf ik genoeg ruimte en hij stuurde ook niet in terwijl ik ernaast zat. Een mooi gevecht, wat mij betreft", oordeelde de 38-jarige Hamilton.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Alonso vindt straf voor Sainz te zwaar

Alonso was blij voor Aston Martin dat het team voor de derde race op rij een podiumplaats pakte. Bij de laatste herstart tikte zijn landgenoot Carlos Sainz hem nog wel van de baan. Maar omdat de stand werd teruggezet, was zijn derde plaats veilig. De wedstrijdleiding gaf een tijdstraf van vijf seconden aan Sainz. Onterecht, vindt Alonso.