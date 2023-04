De Vries beleeft pechweekend in Melbourne: 'Alles zat tegen voor ons'

Nyck de Vries was behoorlijk gefrustreerd nadat hij zondag was uitgevallen bij de Grand Prix van Australië. De Nederlander bleef daardoor ook bij de derde race dit seizoen puntloos.

"Alles zat vandaag tegen voor ons", zei De Vries in de paddock van Albert Park in Melbourne. De AlphaTauri-coureur koos met zijn team voor een agressieve strategie door op de harde band te starten.

"Daardoor hadden we in de openingsfase langer kunnen doorrijden, maar door de vroege rode vlag kon de rest een gratis pitstop maken. Wij moesten switchen naar de medium om direct aan het bandenreglement te voldoen. Daardoor wist ik op dat moment al dat het een lange race zou worden."

Bij de eerste herstart - de race werd geneutraliseerd na een crash van Alexander Albon - kwam De Vries in contact met Esteban Ocon. De Fries kwam met vier wielen los van de grond en liep schade aan zijn voorvleugel op. "Ik had heel weinig grip aan de voorkant en dat zorgde er weer voor dat mijn banden extra hard sleten."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

De Vries vroeg meerdere keren aan zijn team om een extra pitstop te maken. "Maar dan zou ik op een ronde worden gezet en nog meer in het verkeer komen. Dus dat was geen optie", vervolgde hij. "We konden er niet veel aan doen vandaag. De strategie was niet fout, maar pakte gewoon heel slecht uit door de rode vlag."