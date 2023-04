Verstappen haalt opgelucht adem: 'Het was een beetje een rotzooi'

Max Verstappen is blij en opgelucht met zijn zege in de uiterst hectische Australische Grand Prix. De tweevoudig wereldkampioen knokte zich terug van een zwak begin en liet zich daarna niet van de wijs brengen door de rodevlagsituaties.

"De start was slecht", meldde Verstappen kort na zijn triomf in Melbourne. Zowel George Russell als Lewis Hamilton stak de Red Bull-coureur meteen voorbij.

"Daarna deed ik het voorzichtig aan, omdat we veel te verliezen hadden en zij juist veel te winnen. De snelheid was gelukkig goed, waardoor ik er telkens kort op zat."

"De tweede rode vlag begreep ik niet zo goed, het was een beetje een rotzooi. Gelukkig hebben we alles overleefd. Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen. Voor het team was het al even geleden (2011, red.) dat dat gebeurde."