Verstappen houdt hoofd koel in chaos en wint bizarre GP van Australië

Max Verstappen heeft zondag na een chaotische en verwarrende slotfase de Grand Prix van Australië gewonnen. De race in Melbourne werd drie keer stilgelegd en kwam uiteindelijk met een safetycarsituatie tot een einde. Lewis Hamilton werd tweede met zijn Mercedes, voor Fernando Alonso in de Aston Martin.

Nyck de Vries viel in de hectische slotfase van de race uit. De Friese coureur had in zijn AlphaTauri een lastige Grand Prix in het achterveld en strandde uiteindelijk na een herstart vlak voor het einde van de race in de grindbak.

Achter de drie coureurs op het podium leek Carlos Sainz vierde te worden, maar de Ferrari-coureur kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij Alonso in de slotfase in de rondte had getikt. Sainz eindigde daardoor slechts als twaalfde.

Na een start uit de pitsstraat werd Sergio Pérez zesde in de tweede Red Bull. Thuisfavoriet Oscar Piastri pakte met een fraaie negende plaats zijn eerste punten voor McLaren.

Het is de 37e overwinning voor Verstappen en zijn eerste in Australië. Red Bull won bovendien voor het eerst sinds 2011 in Melbourne.

Met teamgenoot Pérez op de zesde plaats bracht Verstappen zijn voorsprong in de WK-leiding op vijftien punten. Na een start uit de pitsstraat werkte de Mexicaan zich wel naar voren, maar die opmars stokte zodra Pérez aankwam bij Lance Stroll in de Aston Martin.

Top tien GP Australië Max Verstappen (Red Bull Racing) Lewis Hamilton (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Pérez (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) Nico Hülkenberg (Haas) Oscar Piastri (McLaren) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Crash Albon zorgt voor chaotische openingsfase

Verstappen verloor bij de start nog twee plaatsen aan Russell en Hamilton. In de eerste bocht zette de als tweede vertrokken Russell zijn Mercedes al naast de Red Bull van de WK-leider. Een bocht later deed Hamilton hetzelfde, tot ongenoegen van Verstappen. Die vond dat zijn oude rivaal hem van de baan drukte, maar de wedstrijdleiding dacht daar anders over.

Terwijl Verstappen beide Mercedes-coureurs opjoeg, zette Alexander Albon de openingsfase op zijn kop. De Britse Thai schoot van de baan in bocht 6, waardoor de safetycar in actie kwam. Russell en Sainz doken naar binnen, terwijl Hamilton en Verstappen doorreden.

Vervolgens legde de wedstrijdleiding de race helemaal stil, waardoor Hamilton en Verstappen hun banden in de pitsstraat mochten wisselen. Een eventueel voordeel voor Russell werd zo tenietgedaan.

Verstappen snelt voorbij Hamilton

Na de herstart stelde Verstappen snel orde op zaken. Zodra het DRS-systeem was geactiveerd, snelde de Limburger langs Hamilton alsof de Brit stilstond. Het ging van kwaad tot erger voor Mercedes, want in ronde achttien viel Russell uit met een geplofte motor.

Verstappen had na zijn in haalactie op Hamilton een rustige race vooraan, al ging hij in de slotfase nog even door het gras in de slotsector. De zege leek in de tas voor de Nederlander, tot Kevin Magnussen met zijn Haas de muur raakte. De Deen verloor onder meer een wiel en diverse kleine stukjes van zijn auto, waardoor de wedstrijdleiding opnieuw met de rode vlag zwaaide.

Zo kwam er nog een korte sprint naar de finish, waarbij alle coureurs nieuwe banden op hun auto kregen. Het was een recept voor chaos, en die kwam er dan ook. Nog voor de derde bocht waren er meerdere crashes, waaronder van de beide Alpine-coureurs. Pérez verloor veel plaatsen, terwijl De Vries vast kwam te staan in de grindbak. Ook Alonso raakte betrokken bij een schuiver.

De race werd opnieuw stilgelegd, waarna het lang onduidelijk was wat het vervolg zou zijn. Er waren onvoldoende ronden om nog te racen. De wedstrijdleiding besloot vervolgens het veld nog de baan op te sturen achter de safetycar, met de volgorde zoals die was bij de laatste herstart. Zo werd de laatste ronde van de race afgelegd en kwam Verstappen op een sukkeldrafje als winnaar over de streep.