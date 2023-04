Vooruitblik GP Australië: Primeur lonkt voor Verstappen én De Vries

De Grand Prix van Australië is een van de slechts drie races op de huidige Formule 1-kalender die Max Verstappen nog niet wist te winnen, maar de kans is zeer groot dat daar zondag verandering in komt. De concurrentie leek zaterdag dichtbij te zitten, maar de Red Bull-coureur is zondag normaal gesproken de favoriet.

Dat de Nederlander het lastig had in de kwalificatie, had alles te maken met de combinatie van banden, koud weer en het asfalt van Albert Park. Het was erg lastig om de banden op te warmen. Het lukte Verstappen uiteindelijk wel, net als de Mercedes-coureurs. Ferrari sloeg de plank mis.

Toch moeten Charles Leclerc en Carlos Sainz niet helemaal worden uitgevlakt. Er werden in de aanloop naar de race niet veel longruns gereden als gevolg van een verregende vrije training, maar het vertrouwen in het racetempo is groot bij Ferrari.

Wat Mercedes kan is nog een vraagteken, maar de kans dat in ieder geval Fernando Alonso in de Aston Martin een bedreiging vormt is groot. En dan komen de Ferrari's daar waarschijnlijk nog bij.

Verstappen staat er alleen voor, maar het surplus aan snelheid in zijn Red Bull moet voldoende zijn om de gevechten om de podiumplaatsen ver weg in zijn spiegels te laten plaatsvinden. Na een moeizame zaterdag vertrekt Sergio Pérez vanaf de laatste startrij. Verstappen verwacht de Mexicaan zondag niet meer terug te zien, en ook de Mercedes-coureurs denken dat Pérez niet meer naar voren kan komen doordat inhalen moeilijk is in Melbourne.

Nyck de Vries hoopt vanaf de vijftiende plaats om de punten te kunnen strijden. AlphaTauri nam de nodige updates mee naar Australië, en die lijken effect te hebben. De puntengrens komt zodoende in zicht.

Nyck de Vries. Foto: Getty Images

Eenstopper van medium naar hard is het waarschijnlijkst

Pirelli schrijft een eenstopstrategie voor, met een start op de mediumbanden en een tweede stint op de harde band. De stop zou dan moeten plaatsvinden tussen ronde 17 en ronde 21. Die strategie is ook mogelijk met een start op de softbanden. Een derde - minder waarschijnlijke - optie is een tweestopper waarbij alle bandensoorten worden gebruikt.

Met Pérez startend vanaf de laatste plaats heeft Verstappen zondag een mooie kans om zijn leidende positie in het WK te versterken. De Nederlander heeft momenteel één punt voorsprong op zijn Mexicaanse teamgenoot.

De Grand Prix van Australië gaat over 58 ronden en begint zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd.