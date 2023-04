Pérez werd 'passagier in eigen auto': 'Het was een verschrikkelijke dag'

Sergio Pérez was zwaar teleurgesteld nadat hij zaterdag crashte in Q1 van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. De Mexicaan moet daardoor zondag als laatste aan de race in Melbourne beginnen.

"Het was echt heel slecht, het is een vreselijke dag vandaag", zei de 33-jarige Pérez, die in de WK-stand slechts één punt achter kampioenschapsleider Max Verstappen staat.

"Op het moment dat ik het rempedaal aanraakte, werd ik een passagier in mijn eigen auto. Het was daardoor heel moeilijk om ook maar iets te doen met deze wagen. Ik hoop dat we het in de aanloop naar de race van morgen kunnen oplossen en de schade kunnen beperken."

Pérez schoot aan het begin van de kwalificatie van de baan nadat hij bij het ingaan van de bocht zijn wielen blokkeerde. Hoewel hij zijn auto uit de bandenstapel wist te houden, was hij niet meer bij machte om uit het grind te komen.

Pérez zag zijn teamgenoot Verstappen op dominante wijze poleposition pakken. Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton eindigden als tweede en derde op Albert Park. "Ik vertrouw in dit geval volledig op mijn monteurs en ga ervanuit dat ze mij morgen een goede racesnelheid kunnen geven", vervolgde Pérez, die niet "tot in detail" wilde uitleggen welk probleem hij dan precies had.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Red Bull onderzoekt oorzaak van uitvallen Pérez

Red Bull-teambaas Christian Horner had na de uitvalbeurt van Pérez nog geen duidelijke oorzaak voor de schuiver van zijn coureur. "Het begon eigenlijk vanmorgen al tijdens de derde training. Toen heeft hij ook een aantal keer naast de baan gestaan", zei Horner.

"We hebben toen geen duidelijk probleem kunnen vinden. Op dit moment zijn we alle data aan het analyseren om te kijken of we iets kunnen ontdekken in de afstelling van de motor. We moeten er zeker van zijn dat dit morgen niet nog een keer gebeurt."