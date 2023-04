Mercedes-coureurs hopen Verstappen onder druk te zetten na sterke kwalificatie

Lewis Hamilton en George Russell zijn realistisch genoeg om te weten dat Max Verstappen zondag in Australië lastig is te verslaan. Toch hopen de Britten de WK-leider met hun verrassend stekte Mercedes onder druk te zetten tijdens de race.

"We moeten er gewoon voor gaan", was Russell vol optimisme na afloop van de kwalificatie in Melbourne. De snelste Mercedes-coureur in de kwalificatie begint de race als tweede, naast polesitter Verstappen. "Max zal echt wel sterk zijn, en het inhalen is hier moeilijk. Maar deze kwalificatie geeft vertrouwen."

De als derde startende Hamilton was iets minder optimistisch. "Normaal gesproken verdwijnt Verstappen gewoon aan de horizon. Maar misschien kunnen we hem met een goeie strategie onder druk zetten", blikte de zevenvoudig wereldkampioen vooruit.

De echte stap voorwaarts moet nog komen

Beide coureurs wilden benadrukken dat de echt grote stap voorwaarts van Mercedes nog moet komen. De auto in Australië is in grote lijnen dezelfde die door Toto Wolff in Bahrein werd omschreven als een mislukking.

"We boeken echt veel vooruitgang met wat er nu in de windtunnel wordt getest, maar dat komt pas over een paar weken naar het circuit", legde Russell uit. Toch ziet hij ook vooruitgang met de Mercedes in zijn huidige hoedanigheid. "We leren de auto steeds meer kennen. Maar we missen downforce en zijn nog steeds niet waar we willen."

"Alles kwam samen vandaag", verklaarde Hamilton het tempo in Melbourne. "Het laat vooral zien wie we zijn als team. Er wordt keihard doorgewerkt, we geven niet op. Als we echt met een betere auto komen, kunnen we weer aan winnen denken."

1:56 Afspelen knop Waarom de 'driedubbele' DRS Red Bull zo snel maakt op rechte stukken

'Drie tienden is nog altijd een eeuwigheid'

Russell wilde de stap naar Red Bull wel in het juiste perspectief plaatsen. "Op andere banen zaten we er een seconde van af, hier is het drie tienden. Maar in Formule 1-termen is drie tienden nog altijd een eeuwigheid."

Toch spraken beide coureurs van een boost, zeker omdat er wordt gepresteerd met een auto die duidelijke tekortkomingen heeft ten opzichte van de oppermachtige Red Bull. Russell denkt ook niet meer dat het team van Verstappen alle races in 2023 gaat winnen, zoals hij in Bahrein nog betoogde. "Dat zei ik in de heat of the moment", verklaarde hij die uitspraak lachend.