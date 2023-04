Verstappen opgelucht na poleposition: 'Het was erg moeilijk om grip te vinden'

Max Verstappen is opgelucht dat hij zaterdag op het laatste moment poleposition pakte voor de Grand Prix van Australië. De Red Bull Racing-coureur had het lastig op het gladde asfalt en vond pas tijdens zijn allerlaatste poging de grip voor een echt goede ronde.

"Ik was er echt heel blij mee", blikte Verstappen terug op zijn slotronde in Melbourne. De Nederlander stond onder druk van Lewis Hamilton en Fernando Alonso, die beiden slechts enkele duizendsten van Verstappens tijd af zaten. Iedereen kon nog één poging doen, en daarin stelde de Limburger orde op zaken.

"Het was erg moeilijk om grip te vinden. Daar had iedereen wel last van", legde Verstappen uit. "Vooral in de eerste bocht is het erg moeilijk om je banden aan de praat te krijgen. Dat is zo sinds ze hier vorig jaar nieuw asfalt hebben neergelegd. Het is een beetje het verhaal van het weekend."

Verstappen kwam in de kwalificatie wel tot aardige tijden, maar het ging duidelijk moeizamer dan tijdens de eerste twee Grands Prix van 2023. "Uiteindelijk had ik nog één poging, en daarin werkte het gelukkig", stelde een opgeluchte Verstappen.

Bij het ontbreken van teamgenoot Sergio Pérez vooraan - de Mexicaan belandde in de grindbak - krijgt Verstappen zondag op de eerste startrij gezelschap van George Russell. Lewis Hamilton begint als derde, na een voor Mercedes goed verlopen kwalificatie.

"Ik ben wel een beetje verrast", zei Verstappen over de vorm van Mercedes. "Volgens mij zijn ze dat zelf ook een beetje", voegde hij lachend toe. "Het lijkt er op dat ze de banden goed aan de praat kregen."

Top tien kwalificatie Melbourne Max Verstappen (Red Bull): 1.16,732 George Russell (Mercedes): +0,236 Lewis Hamilton (Mercedes): +0,372 Fernando Alonso (Aston Martin): +0,407 Carlos Sainz (Ferrari): +0,538 Lance Stroll (Aston Martin): +0,576 Charles Leclerc (Ferrari): +0,637 Alexander Albon (Williams): +0,877 Pierre Gasly (Alpine): +0,943 Nico Hülkenberg (Haas): +1,003

Verstappen vol vertrouwen voor zondag

Pérez ging door een probleem aan zijn auto al vroeg in de kwalificatie van de baan. Verstappen denkt niet dat hij zijn teamgenoot nog terug gaat zien in de race. "Ik verwacht niet dat ik met hem te maken krijg, nee. Het is hier heel lastig inhalen, al helpt die extra vierde drs-zone hem wel", schatte hij de kansen van de als twintigste startende Mexicaan in.

Zelf gaat Verstappen ervan uit dat hij een goed tempo kan rijden in de race. Door regen konden de teams in de tweede vrije training geen racesimulatie doen, maar de WK-leider deed dat zaterdag alsnog in de derde training. "Toen heb ik een long run gereden, dus ik weet wel wat de banden kunnen. Sowieso is onze auto tot nu toe steeds goed geweest in de race", zei hij vol vertrouwen.

Over de betrouwbaarheid van zijn Red Bull maakte hij zich ook geen zorgen, ook al klaagde Verstappen tijdens de kwalificatie nog over het terugschakelen. "Dat is geen probleem, maar gewoon iets dat niet goed is aan onze auto. Ik vind dat het altijd beter moet."