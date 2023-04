De Vries kent zijn beste kwalificatie: 'Maar had graag dichter bij top tien gestaan'

Nyck de Vries is gematigd tevreden na zijn beste kwalificatie van het seizoen. De AlphaTauri-rijder kwam tot de vijftiende startplek voor de Grand Prix van Australië, al denkt hij dat hij wat sneller had kunnen zijn.

De Vries haalde in Melbourne voor het eerst dit jaar Q2. "Ik ben op zich wel tevreden. Ik denk dat het een positieve sessie was", zei de 28-jarige Nederlander over zijn kwalificatie tegen Viaplay.

"Iedere run en iedere ronde was best competitief, maar ik ben teleurgesteld over onze laatste run. De omstandigheden veranderden continu. Het kwam net niet allemaal samen."

"Ik had dichter bij de top tien willen starten, zodat we er dichter bij zouden zijn als er in de race iets gebeurt. Het is in ieder geval een stapje vooruit, maar het laat zien hoe nauw het allemaal luistert."

De Vries eindigde in zijn eerste twee races (in Bahrein en Saoedi-Arabië) als veertiende. De AlphaTauri-rijder begon toen respectievelijk vanaf de negentiende en achttiende startplek.

De Grand Prix van Australië begint zondag om 7.00 uur (Nederlandse tijd).