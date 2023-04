Verstappen verslaat Mercedes-coureurs in strijd om poleposition in Australië

Max Verstappen begint de Grand Prix van Australië zondag vanaf poleposition. De regerend wereldkampioen was op het Albert Park-circuit in Melbourne sneller dan Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton.

Het is de eerste keer dat Verstappen pole pakte in Australië. Even leek het spannend te worden, omdat naast Hamilton en Russell ook Fernando Alonso zich in de strijd mengde. Met een laatste snelle ronde in 1.16,732 stelde Verstappen orde op zaken, terwijl regen dreigde.

Alonso moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats, voor Carlos Sainz in de Ferrari. Lance Stroll start zondag als zesde, terwijl Charles Leclerc niet verder kwam dan de zevende tijd.

Alexander Albon presteerde opvallend goed in de Williams, wat de Britse Thai de achtste startpositie opleverde. Ook Nico Hülkenberg reed een sterke kwalificatie. De Duitser deed steeds bovenin de tijdenlijst mee, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de tiende tijd. Pierre Gasly staat daar in de Alpine nog voor.

Top tien kwalificatie Melbourne Max Verstappen (Red Bull): 1.16,732 George Russell (Mercedes): +0,236 Lewis Hamilton (Mercedes): +0,372 Fernando Alonso (Aston Martin): +0,407 Carlos Sainz (Ferrari): +0,538 Lance Stroll (Aston Martin): +0,576 Charles Leclerc (Ferrari): +0,637 Alexander Albon (Williams): +0,877 Pierre Gasly (Alpine): +0,943 Nico Hülkenberg (Haas): +1,003

Beste kwalificatie van het seizoen voor De Vries

Nyck de Vries reed met zijn vijftiende tijd de beste kwalificatie van het seizoen. De Nederlander ging voor het eerst met de AlphaTauri door naar het tweede deel van de kwalificatie, waarin hij krap twee tienden moest toegeven op teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner werd twaalfde.

Voor Sergio Pérez was de kwalificatie al vroeg klaar. De Mexicaan worstelde in de laatste vrije training al met zijn Red Bull door een probleem bij het terugschakelen. Dat speelde bij zijn eerste snelle ronde weer op, waardoor hij rechtdoor ging in bocht 3. Daar kwam de nummer twee in de WK-stand vast te zitten in de grindbak.

Ook lokale held Oscar Piastri moest de strijd al snel staken. De coureur uit Melbourne kwam in zijn McLaren niet verder dan de zestiende tijd in Q1, wat net niet genoeg was om door te gaan.