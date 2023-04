Verstappen snelste in derde training Australië, problemen bij Pérez

Max Verstappen kende zaterdag in Melbourne een goede laatste voorbereiding op de Grand Prix van Australië. De regerend wereldkampioen was in zijn Red Bull de snelste in de slottraining op het Albert Park-circuit. Teamgenoot Sergio Pérez had een sessie vol problemen.

Omdat de tweede vrije training vrijdag werd geplaagd door regen, kwamen de coureurs niet toe aan hun gebruikelijke racesimulaties. Die schade werd zaterdag ingehaald, met als gevolg dat er niet heel veel snelle ronden werden gereden. Verstappens snelste tijd op de softbanden was een 1.17,565.

Alleen Fernando Alonso kwam daarbij enigszins in de buurt. De Spanjaard was in zijn Aston Martin 0,162 seconde langzamer dan Verstappen. Esteban Ocon was verrassend derde met de Alpine, op krap vier tienden van de snelste tijd.

Nyck de Vries reed 23 ronden in de derde training, waarvan zijn 1.19,092 goed was voor de negentiende tijd. De Nederlander zorgde halverwege voor een korte onderbreking van de training. Zijn AlphaTauri verloor een deel van de motorkap, dat midden op de baan kwam te liggen.

Top tien derde vrije training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.17,565

2. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,162

3. Esteban Ocon (Alpine): +0,373

4. George Russell (Mercedes): +0,390

5. Pierre Gasly (Alpine): +0,529

6. Sergio Pérez (Red Bull): +0,558

7. Carlos Sainz (Ferrari): +0,562

8. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,573

9. Lance Stroll (Aston Martin): +0,633

10. Zhou Guanyu (Alfa Romeo): +0,765

Worstelende Pérez meerdere keren van de baan

Voor Pérez begon de sessie in de pitbox, omdat er een probleem aan zijn Red Bull moest worden verholpen. Toen de Mexicaan de baan op kon, sprak hij over een inconsistente balans in de auto.

Vooral bij het remmen ging het een paar keer mis, wat Pérez meerdere ritjes door de grindbak opleverde. In de slotfase ging hij ook nog even van de baan voor de laatste bocht. Daarna weigerde de auto vervolgens dienst bij een proefstart in de pitstraat. Een grote crash werd eerder op het laatste moment door de nummer twee in de WK-stand vermeden. Nico Hülkenberg zag de Red Bull over het hoofd en drukte Pérez bijna de muur in. Die trapte net optijd op de rem.

Sergio Pérez kende veel problemen in de slottraining. Foto: Getty Images

Ferrari doet geen kwalificatiesimulatie, maar is wel snel

Ferrari kwam goed voor de dag in Melbourne, een lijn die werd doorgetrokken na de vrijdag. In de racesimulaties kwamen Charles Leclerc en Carlos Sainz aardig in de buurt van de Red Bulls en de Aston Martin van Alonso. Een kwalificatisimulatie werd niet gedaan door de Scuderia, die zich in de slotfase nog richtte op een longrun op de mediums. Leclerc werd zodoende dertiende, Sainz zevende.

George Russell en Lewis Hamilton reden wel een snelle tijd op de softbanden. Russell kwam met een 1.17,955 het dichste in de buurt van Verstappen, terwijl Hamilton ruim een halve seconde toegaf en zodoende de achtste tijd klokte.