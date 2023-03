Weerbericht Melbourne: Coureurs staan na natte vrijdag voor droog weekend

Delen via E-mail

Na een natte vrijdag hoeven de Formule 1-coureurs de rest van het weekend waarschijnlijk geen rekening te houden met regen. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de Grand Prix van Australië.

Het laatste half uur van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië viel vrijdagmiddag (lokale tijd) letterlijk en figuurlijk in het water. De kans op buien neemt gaandeweg het weekend aanzienlijk af.

Zaterdag zijn er nog voldoende stapelwolken die de zon afschermen, maar tot buien komt het niet. De aangevoerde lucht is iets koeler en de thermometer geeft in de middag een graad of 17 aan. Niet heel warm, maar wel prima omstandigheden voor de coureurs.