Mogelijk twee kwalificaties in sprintraceweekend GP Azerbeidzjan

De Formule 1 denkt na over een aanpassing van het format voor Grands Prix waarin een sprintrace wordt verreden. Mogelijk gaan de coureurs vanaf de Grand Prix in Azerbeidzjan al twee kwalificaties afwerken.

"Het klopt dat over een tweede kwalificatie gesproken wordt", onthulde Haas-teambaas Günther Steiner vrijdag in Melbourne.

Volgens de Italiaan is nog niet helemaal duidelijk hoe die eruit komt te zien, maar het idee is om voor de sprintrace en de hoofdrace los te kwalificeren. De kwalificatie op vrijdag is dan voor de Grand Prix op zondag, terwijl de startopstelling voor de sprintrace zaterdag in een losse tweede kwalificatie moet worden bepaald.

Die tweede kwalificatie komt dan in de plaats van de tweede vrije training tijdens het sprintraceweekend. Aangezien teams dan al niets meer aan de auto mogen veranderen, wordt het nut van die sessie toch al in twijfel getrokken.

"Hopelijk kunnen we het format voor de sprintraces een beetje aanpassen, zodat er wat meer dynamiek is", zei Red Bull-teambaas Christian Horner in een reactie. "Ik weet dat onze sportief directeuren er momenteel hard aan werken. Hopelijk krijgen we het snel afgerond."

Haas-teambaas Günther Steiner in Australië. Foto: Getty Images

'Sprintrace op een stratencircuit gaat een hoop geld kosten'

De introductie van het nieuwe format in Bakoe op 30 april zou betekenen dat het debuteert op een stratencircuit. Daar wordt dus sowieso al de eerste van zes sprintraces in 2023 afgewerkt. Horner vindt dat niet het allerbeste idee.

"De eerste sprintrace van het jaar op een krap stratencircuit met muren eromheen is natuurlijk belachelijk", zei de Brit. "Maar vanuit het perspectief van de fans wordt het waarschijnlijk de spannendste sprintrace van het jaar."

De teams moeten er volgens de Red Bull-teambaas wel rekening mee houden dat het geld gaat kosten. Dat is extra pijnlijk, omdat de teams nu zijn gebonden aan een budgetlimiet waaruit ze ook het geld voor nieuwe onderdelen moeten ophoesten. "Alles wat je daar kunt doen, is crashen. Dan kost het een hoop geld."