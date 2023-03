Geen zorgen bij De Vries over verlies van baantijd in tweede training Australië

Nyck de Vries kon door een probleem aan zijn AlphaTauri maar acht ronden rijden in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië. De Nederlander miste daardoor veel tijd op een circuit dat voor hem nog relatief onbekend is, al maakte de Friese coureur zich daar zelf geen zorgen over.

"Vanaf het moment dat wij het probleem hadden, ging het toch regenen. Dus dat maakte de verloren tijd minder waardevol", zei De Vries vrijdag na afloop van de training in Melbourne. "De rest van het weekend blijft het normaal gesproken droog."

Het probleem waardoor hij in de pitbox moest blijven, speelde aan de rechterachterkant van zijn auto. "Er was te weinig tijd om dat tijdens de training te repareren en weer de baan op te gaan. Het was geen groot probleem. Geen zorgen voor zaterdag", blikte hij alvast vooruit op de kwalificatie in Albert Park.

Met een veertiende tijd verliep de eerste vrije training een stuk beter voor De Vries. Op droog asfalt maakte hij veel kilometers. "We hebben daarna best veel veranderd aan de auto voor de tweede vrije training. Dat moest ook omdat we wat nieuwe onderdelen op de auto hebben, waarvan we willen weten hoe ze werken. Er zal vanavond veel geanalyseerd moeten worden om te kijken of het heeft gebracht wat we ervan hadden verwacht."

Eerste training volgens De Vries terecht stilgelegd

Ook in de eerste training was er een onderbreking, met een curieuze oorzaak: het gps-systeem, waarmee de teams kunnen zien wie waar op de baan en met welke snelheid rijdt, stopte ermee. Coureurs konden daardoor niet worden gewaarschuwd voor snelle collega's achter zich.

"Het was wel verstandig om de sessie stil te leggen", vond De Vries. "De snelheden zijn zo hoog, en iedereen reed verschillende programma's. De zichtbaarheid is ook niet al te best. Je vertrouwt op je engineer, die je informeert over de gaten. En als ze dat opeens niet meer kunnen, ontstaan er lastige situaties."

De Vries maakte zelf ook wat hachelijke momenten mee. "Maar je kunt andere coureurs daarvan niet de schuld geven. De informatie was er gewoon niet."

'Je zit eigenlijk altijd in een bocht'

In beide trainingen viel op dat de coureurs elkaar ook met instructies van het team opvallend veel in de weg rijden. De Vries had er wel een verklaring voor.

"Dat ligt hier ook een beetje aan de baan. Er is hier niet zo veel ruimte en je zit eigenlijk altijd in een bocht. Daarom zijn veel gedeeltes blind, ook als je naar achteren in de spiegels kijkt. Als mensen dan een ronde afbreken en langzaam rijden, kom je elkaar steeds tegen."

