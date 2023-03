Verstappen derde in verregende tweede training Australië, Alonso de snelste

Max Verstappen heeft vrijdag de derde tijd geklokt in een verregende tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië. Halverwege de sessie werd het nat in Melbourne. Fernando Alonso had op dat moment de snelste tijd gereden, en die werd niet meer verbeterd.

Alonso (Aston Martin) reed op de mediumbanden een tijd van 1.18,887. De tweede tijd was voor Charles Leclerc in de Ferrari, die 0,445 seconden toegaf op Alonso. Verstappen was op zijn beurt 0,615 seconden langzamer dan Alonso.

Nyck de Vries klokte op de harde banden de zeventiende tijd in zijn AlphaTauri. Vanaf het moment dat het ging regenen, kwam de Nederlander niet meer in actie. Hij verloor daardoor veel baantijd op een voor hem nog relatief onbekend circuit.

Volg nieuws over Max Verstappen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen Blijf met meldingen op de hoogte

Doordat het halverwege de training begon te regenen, werden veel programma's van coureurs overhoop gegooid. Normaal wordt de tweede training vooral gebruikt voor longruns, waarmee de coureurs hun strategie voor de race kunnen bepalen. De snelste tijden van coureurs werden zodoende op verschillende bandensoorten gereden.

Dat had ook effect op uitslag van de training. Zo kwam Sergio Pérez niet verder dan de zevende tijd in zijn Red Bull. Toen de baan nat was, gingen de meeste coureurs nog wel met intermediates het asfalt op. Dat leverde nog een paar hachelijke momenten op. Zo verloor Lewis Hamilton bijna de controle over zijn Mercedes, terwijl Lando Norris in bocht 1 rechtdoor ging met zijn McLaren.

Ook zaterdag wordt nog nattigheid verwacht in Melbourne. Vooralsnog lijkt het zondag droog te blijven.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen