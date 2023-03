Horner verwacht dat concurrentie Red Bull in tweede seizoenshelft bijhaalt

Christian Horner verbaast zich nog altijd over het grote gat dat Red Bull heeft geslagen op concurrenten als Ferrari en Mercedes. De teambaas van Max Verstappen verwacht desondanks dat de tegenstand door het seizoen heen steeds feller wordt.

"Het is vleiend, zeker als je kijkt naar de auto's waarmee hij zelf", reageerde Horner vrijdag in Melbourne op uitspraken van Lewis Hamilton twee weken eerder. Die stelde dat de Red Bull de snelste Formule 1 auto was die hij ooit had gezien.

"Het klopt ook wel dat we een geweldige auto hebben", beaamde Horner Hamiltons enigszins. "Eerlijk gezegd ben ik soms ook wel verbaasd over onze voorsprong. Je ziet wel dat andere teams ook een stap hebben gezet, maar anderen weer niet."

Met die andere teams doelt Horner vooral op Ferrari en Mercedes. Terwijl het team van Hamilton al ruiterlijk toegeeft een verkeerd concept te hebben, beginnen die geluiden nu ook vanuit Ferrari te komen. Grote wijzigingen moeten worden doorgevoerd bij de concurrenten van Red Bull.

"Die komen met grote updates zodra we weer in Europa arriveren. En wij weten al dat we niet dezelfde mogelijkheden hebben", doelde Horner op de straf die het vorig jaar kreeg voor het overschrijden van de budgetlimiet. Als constructeurskampioen mag Red Bull al het minste aerodynamisch testen, maar de sanctie beperkte dat nog meer.

"We zijn nu een maand of zes onderweg met deze straf en dat had zeker invloed op deze auto. We weten dus dat de anderen in de tweede seizoenshelft terugkomen", blikte Horner vooruit.

'Aston Martin heeft heel veel windtunneltijd beschikbaar'

De grootste dreiging komt dan mogelijk niet eens van Ferrari of Mercedes. Aston Martin eindige in 2022 laag in het kampioenschap, en profiteren daar nu van. "Die hebben veel windtunneltijd beschikbaar", stipte Horner aan.

"We moeten dus nu toeslaan, en zijn geweldig begonnen met twee dubbelzeges", prees Horner zijn coureurs Verstappen en Sergio Pérez. Het coureursduo moet nu vooral elkaar verslaan voor de zege, en dat heeft gevolgen. Zo was er na de Grand Prix in Saoedi-Arabië gesteggel over het rijden van de snelste rondetijd.

Horner maakt zich desondanks geen zorgen. "Het hoeft niet fout te lopen. Ze kennen de regels, en zijn competitief naar elkaar. Dat willen we ook, ze moeten elkaar naar hogere prestaties drijven. Maar het team komt uiteindelijk wel op de eerste plaats."