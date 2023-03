Verstappen blijft Hamilton voor in chaotische eerste training GP Australië

Max Verstappen heeft vrijdag in Melbourne de snelste tijd geklokt in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië. De sessie verliep rommelig, waar de WK-leider van Red Bull zelf ook een aandeel in had. Lewis Hamilton reed in zijn Mercedes de tweede tijd, voor Sergio Pérez in de tweede Red Bull.

Verstappen was riant de snelste op het Albert Park-circuit, met een tijd van 1.18,790. Hamilton kwam in zijn Mercedes nog het dichtste bij, maar was desondanks bijna een halve seconde (0,433) langzamer dan de Nederlander. Pérez gaf 0,503 seconde toe op zijn teammaat.

De vierde tijd kwam op naam van Fernando Alonso in de Aston Martin. De Spaanse veteraan was nipt langzamer dan Pérez. De beide Ferrari-coureurs gaven 0,7 seconde toe op Verstappen. Charles Leclerc werd vijfde, Carlos Sainz zesde. Nyck de Vries reed de veertiende tijd in zijn geupdate AlphaTauri.

Top tien eerste vrije training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.18,790

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,433

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,503

4. Fernando Alonso (Aston Martin): +0,527

5. Charles Leclerc (Ferrari): +0,588

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,715

7. Lando Norris (McLaren): +0,746

8. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,856

9. George Russell (Mercedes): +0,909

10. Lance Stroll (Aston Martin): +0,976

Chaos door probleem met GPS-systeem

Na ruim een half uur lag de sessie zeker tien minuten stil vanwege een probleem met het GPS-systeem. Daarmee kunnen de teams zien wie waar met welke snelheid rijdt, en zo hun coureurs waarschuwen voor andere auto's op de baan. Het uitvallen van het systeem zorgde voor de nodige chaos, waarbij wonderwel geen ongelukken gebeurden.

Diverse auto's moesten op hoge snelheid andere langzamer rijdende coureurs ontwijken. Dat leverde het nodige gevloek op over de boordradio's.

Meerdere coureurs van de baan in Albert Park

Voor en na de rode vlag waren er al meerdere incidenten. Zo schoot Yuki Tsunoda op hoge snelheid van de baan in bocht 1, waarbij de Japanner met veel geluk net niet in de bandenstapels plofte. Pérez ging ook meerdere keren van het asfalt met zijn Red Bull.

Verstappen bleef er wel op, maar spinde in de slotfase bij het uitkomen van bocht 4 over de kerbstones. De WK-leider hield zijn Red Bull wel heel. De sessie werd besloten met een rode vlag voor de stilgevallen Williams van Logan Sargeant.