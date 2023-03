Alonso vertrouwt op bijgeloof voor 33e zege: 'Te veel toevalligheden'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Terwijl Spanje smacht naar de 33e overwinning van Fernando Alonso in de Formule 1, ziet de Spanjaard zelf twee toevalligheden waardoor die zege dichterbij is dan ooit. Dat heeft onder meer te maken met de datum waarop de Australische Grand Prix zondag wordt verreden.

De Aston Martin-coureur werd er donderdag in Melbourne aan herinnerd dat hij de vorige race in Albert Park die op 2 april werd verreden won. "Is dat zo? Dat wist ik niet. Ik wist wel dat alle vijf de coureurs die ook minimaal 100 podiumplaatsen pakten, de 101e keer dat ze podium reden ook wonnen", reageerde de Aston Martin-coureur.