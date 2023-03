De Vries voelt ondanks harde woorden teambaas goede sfeer binnen AlphaTauri

De harde woorden van teambaas Franz Tost in het afgelopen Grand Prix-weekeinde in Saoedi-Arabië hebben de sfeer binnen AlphaTauri niet aangetast. Volgens Nyck de Vries is er niets veranderd binnen zijn nieuwe team.

"Misschien werd het ook wel een beetje uit de context gehaald", zei De Vries donderdag in Australië over de uitlatingen van Tost. Die zei zijn engineers niet meer te vertrouwen omdat ze hem een goede auto hadden beloofd voor 2023. De AlphaTauri hoort vooralsnog maximaal achter in het middenveld.

Zo'n uithaal van een teambaas naar de eigen renstal is ongebruikelijk in de Formule 1. Maar De Vries merkt niets van een bedrukte sfeer binnen het Italiaanse team.

"Die is geweldig, het voelt niet anders na de commentaren", verklaarde de Nederlander. "Maar we zijn wel competitief en willen dus naar voren. We hadden wel echt gehoopt dat we er beter voor zouden staan."

De Vries ziet zijn team kleine stapjes naar voren maken. Elke race wil AlphaTauri kleine updates meebrengen. "Dat moet ons dichter bij de top brengen."

Volg nieuws over Nyck de Vries Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Nyck de Vries Blijf met meldingen op de hoogte

'We willen allemaal wel zo snel zijn als Red Bull'

Desondanks moeten we geen wonderen verwachten. "We willen allemaal wel zo snel zijn als Red Bull", voegde de 28-jarige Fries met een knipoog toe. "We werken in ieder geval keihard om naar voren te komen."

Ook bij zichzelf ziet De Vries progressie. "Ik was in Jeddah niet helemaal tevreden met mezelf. Ik was bijvoorbeeld niet zo goed als ik in verkeer reed. Maar ik maak wel stapjes, dat is bemoedigend."

De top tien blijft voor de Nederlander dus het doel. "Hopelijk komen we straks in de positie om echt voor de punten te strijden."