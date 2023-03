Door het ontbreken van concurrentie lijkt de titelstrijd in 2023 te gaan tussen de Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez. Hoewel er bij de vorige race in Jeddah gedoe was over de snelste ronde, lijkt van een verhitte strijd nog geen sprake.

"Jullie willen een verhaal creëren, maar de sfeer is gewoon goed binnen het team", zegt Pérez in Melbourne. De Mexicaan zit in de knusse en groene paddock van Albert Park, aan een tafeltje in het gras. De Australische Grand Prix is gemoedelijk - net als de sfeer bij Red Bull, zegt Pérez.

Maar in de laatste ronde van de race in Saoedi-Arabië nam Verstappen zijn teamgenoot nog wel de snelste rondetijd af. Dat leverde de Nederlander een WK-punt op, waardoor hij klassementsleider bleef. Pérez vroeg zich na de race af waarom zijn teammaat een snelle ronde reed, terwijl hijzelf in zijn oor een andere richttijd doorkreeg.

Volg nieuws over Max Verstappen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen Blijf met meldingen op de hoogte

"Er was sprake van wat miscommunicatie tussen mij en mijn engineer", verklaart Pérez de situatie twee weken later. Hij kreeg te horen dat er een richttijd was, waaraan ook Verstappen zich zou houden, en dat hij nog in het bezit was van de snelste rondetijd. "Dat was het. Ik heb er achteraf wel spijt van dat ik niet nog een snelle ronde heb gereden."

Verstappen heeft een andere lezing. Volgens de Nederlander was er geen sprake van miscommunicatie, maar had Pérez bij de openingsrace in Bahrein hetzelfde gedaan. "Daar vroeg hij ook wat de snelste rondetijd was. Als je naar de eerste twee weekenden van dit seizoen kijkt, was het zeker geen miscommunicatie."

Het kan veel erger binnen Red Bull

Voorlopig gaat het binnen Red Bull dus over het wel of niet rijden van een snelle ronde, wat in schril contrast staat met eerdere situaties bij het team. Zo negeerde Sebastian Vettel in 2013 teamorders en nam hij de leiding over van teamgenoot Mark Webber, terwijl beide coureurs was verteld de motor terug te schroeven.

Vettel werd destijds duidelijk voorgetrokken bij Red Bull, maar daar is volgens Pérez nu geen sprake van. "Ik geloof echt dat ik net zo veel steun van het team krijg als Max. En dat ik net zo veel mogelijkheden krijg om kampioen te worden."

Verstappen verdedigt op zijn beurt zijn vader Jos, over wie werd gezegd dat hij Pérez na de race in Jeddah niet wilde feliciteren. Dat gebeurde wel, maar was niet te zien in de internationale televisie-uitzending. "Ze laten de verkeerde beelden zien. Checo stapt uit de auto en wil met zijn monteurs feestvieren, wat heel normaal is. Daar hoort mijn vader natuurlijk niet bij. Die gaat daar niet als een malloot tussen staan springen. Dat lijkt me heel logisch."

'We zijn oud en wijs genoeg'

Respect tussen Pérez en Verstappen is er dus nog gewoon. "Veel meer dan mensen misschien denken", zegt de Mexicaan. "We zijn oud en wijs om te doen wat verstandig is." Dat verstand kan later in het seizoen nog van pas komen, want Pérez is wel degelijk van plan om de strijd aan te blijven gaan met Verstappen. "Ik voel echt dat ik nu de kans heb om kampioen te worden."

De 33-jarige Mexicaan beseft wel dat hij dan aan de bak moet. "Laat er geen twijfel over bestaan: niemand presteert zo constant op een hoog niveau als Max. Hij is erg moeilijk te verslaan, dus dan moet ik op mijn allerbest zijn."