Verstappen hoopt hersteld te zijn van hardnekkig virus: 'Alsof ik een long miste'

Max Verstappen hoopt tijdens de Australische Grand Prix van komend weekend geen last meer te hebben van het virus dat hem in Saoedi-Arabië nog dwarszat. De Formule 1-coureur had het flink te pakken, meer dan hij aanvankelijk dacht.

"Het voelde bij het traplopen alsof ik een long minder had", omschreef Verstappen zijn ziektebeeld donderdag in Melbourne. De Nederlander was al een dag later naar de race in Jeddah afgereisd omdat hij verre van fit was. "Ik wilde eigenlijk niet geloven dat ik niet 100 procent fit zou zijn daar, maar het was toch erger dan ik dacht."

Buiten adem raken bij traplopen past ook bij het ziektebeeld van COVID-19, maar volgens de regerend wereldkampioen was hij getroffen door een ander virus. "We hebben alles laten testen en dat was het niet."

"Ik weet ook niet precies wat het wél was, maar het was heel agressief op het lichaam. Het was in ieder geval iets wat ik nog nooit heb gehad. Ik ben natuurlijk weleens ziek geweest, met koorts. Maar deze keer was het wel extremer."

De Red Bull-coureur beleefde zodoende een zware race in Jeddah, waar hij desondanks vanaf de vijftiende startplaats opstoomde naar het podium. "Zeker tegen het einde was het pittig, terwijl ik daar normaal fysiek nooit problemen mee heb. Nu dus wel. Het was voor het eerst in mijn loopbaan dat ik in de auto merkte dat ik niet fit was."

'Trainen voelde weer normaal'

Vrijdag komt Verstappen voor het eerst in actie op het Albert Park Circuit. Hij verwacht daar niet echt last meer te hebben van het virus. "Normaal gesproken niet. Ze zeiden dat het met dit virus ongeveer twee weken zou duren voor het uit je systeem is, en dat is nu voorbij. Ik heb ook weer wat kunnen trainen en dat voelde weer normaal. Dus ik hoop dat het dit weekend ook gewoon weer normaal is."

Na de Grand Prix van Australië ligt de Formule 1 bovendien drie weekenden stil door het wegvallen van de Chinese Grand Prix. Die pauze komt Verstappen wel goed uit. "Normaal had ik liever doorgeracet, maar nu wil die drie weken rust ook gebruiken om weer een normale training te hebben. Dat ging de laatste weken gewoon niet."