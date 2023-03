Ploeterend McLaren grijpt in en zet technisch directeur Key aan de kant

Technisch directeur James Key vertrekt per direct bij McLaren. Het Britse Formule 1-team heeft na de matige resultaten besloten de technische leiding grondig te reorganiseren. De onlangs bij Ferrari vertrokken David Sanchez moet een belangrijke rol krijgen bij de ontwikkeling van de auto.

McLaren bungelt na twee races onderaan het constructeurskampioenschap. Het team had de verwachtingen bij de presentatie van de nieuwe auto in februari al flink getemperd en belooft beterschap vanaf de race in Azerbeidzjan, de vierde van het seizoen. Dan moet er een grote update komen voor de auto van Lando Norris en Oscar Piastri.

De 51-jarige Key, die tot nu toe verantwoordelijk was voor de McLaren, is dan al vertrokken. Tijdens de ontwikkeling van de huidige MCL60 kwam het team erachter dat het een verkeerde ontwikkelingsrichting had gekozen.

Daarom heeft McLaren voor een abrupte koerswijziging gekozen, vertelde de nieuwe teambaas Andrea Stella tijdens de wintertests in Bahrein. De resultaten van die wijziging moeten in de loop van het seizoen zichtbaar worden.

Het lukte Norris en Piastri in de eerste twee races niet om punten te pakken. In Saoedi-Arabië kwam dat afgelopen weekend ook door een flinke dosis pech. Terwijl Piastri zich zaterdag knap in de top tien kwalificeerde, beschadigde Norris zijn auto.

Piastri moest in de race op zondag al snel zijn beschadigde voorvleugel laten vervangen, terwijl ook Norris weer tegen problemen aanliep. Ook in de openingsrace in Bahrein liet de techniek hen in de steek.

David Sanchez viert in dienst van Ferrari een zege van Sebastian Vettel. Foto: Getty Images

Van Ferrari overgekomen Sanchez begint op 1 januari 2024

De Fransman Sanchez keert terug bij McLaren na zeker tien jaar bij Ferrari. Eerder deze maand werd bekend dat hij vertrekt bij de Scuderia.

Op het McLaren-hoofdkwartier in het Engelse Woking wordt Sanchez technisch directeur autoconcept en prestaties. De Britse Griek Peter Prodromou wordt technisch directeur aerodynamica. Daarnaast wordt de Brit Neil Houldley formeel ook technisch directeur autoconcept en prestaties. Sanchez treedt wel pas op 1 januari 2024 in dienst bij McLaren.

Key was sinds begin 2019 in dienst bij McLaren en was betrokken bij de wederopstanding van het team. Na moeizame jaren als gevolg van de mislukte deal met motorfabrikant Honda vond het team in 2019 de weg omhoog.

McLaren eindigde in 2020 zelfs als derde in het constructeurskampioenschap en boekte een jaar later met Daniel Ricciardo en Norris een fraaie dubbelzege in Italië. Sinds vorig seizoen gaat het minder bij het team, dat moeite heeft met de nieuwe technische regels die sinds 2022 van kracht zijn.