FIA gaat opnieuw naar regels kijken na rel rond Alonso in Saoedi-Arabië

Autosportfederatie FIA gaat opnieuw naar de regels voor monteurs rond pitstops kijken. Dit naar aanleiding van de rel rond Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië afgelopen zondag.

Aston Martin vocht de tijdstraf vervolgens aan. Het team zei dat in de regels niets staat over het aanraken van een auto door monteurs bij het inlossen van een straf. De stewards draaiden vervolgens de beslissing terug, waardoor Alonso definitief zeker was van zijn honderdste podiumplaats in zijn Formule 1-carrière.