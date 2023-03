Max Verstappen moest zondag in Jeddah de overwinning laten aan zijn teamgenoot Sergio Pérez. Coureur Ho-Pin Tung blikt terug op de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Had Verstappen gisteren nog iets anders kunnen doen om de race op zijn naam te schrijven?

"Nee, dat denk ik niet. Hij was in het begin redelijk voorzichtig, maar kwam alsnog snel naar voren. Na 25 rondes, halverwege de race, lag hij al op de tweede plek. Ik dacht even dat het hem misschien nog zou lukken om naar Pérez toe te rijden, maar dat zat er niet in. Dat heeft ook een beetje te maken met het type circuit. Jeddah vergt niet zo heel veel van de banden en zeker op de harde compound kun je dan relatief hard pushen en hoef je minder te managen. Als we kijken naar de eerdere races waar Verstappen van achteraf dominant naar voren kwam, was het een combinatie van de snelheid plus bandenmanagement waarmee hij het grote verschil maakte."

"Ik denk ook niet dat hij per se veel risico wilde nemen. We horen hem regelmatig zeggen dat het een seizoen van de lange adem is. Toen hij over de boordradio aangaf problemen te hebben met zijn aandrijfas, was al helemaal duidelijk dat hij het gat naar Pérez niet zou dichten. Als je een probleem hebt met je aandrijfas of de aandrijflijn van je auto moet je zoveel mogelijk van de kerbs afblijven om impacts en vibraties te voorkomen. Je zag ook dat zijn rondetijden toen wat langzamer werden, waarschijnlijk omdat hij wat minder risico ging nemen."

"We moeten ook gewoon concluderen dat Pérez een sterke race heeft gereden en geen fouten heeft gemaakt. Hij was in staat om de rondetijden van Verstappen te pareren en reed vrij onbedreigd naar de zege. Als je voorop rijdt in de schone lucht is dat echt een voordeel, iets dat nog iets meer speelt tussen de muren op een stratencircuit natuurlijk. En daar heeft hij goed gebruik van gemaakt."

Pérez leek na afloop wel wat gefrustreerd over dat Verstappen nog de snelste ronde van hem had afgepakt. Kon jij zijn frustratie begrijpen?

"Het team zou zoiets in goede banen moet leiden. Red Bull kent Verstappen al lang genoeg en zij hadden moeten weten dat hij het zou gaan proberen. Zo zit hij in elkaar. Verstappen heeft natuurlijk ook alle recht om dat te doen."

"Maar tegelijkertijd kreeg Pérez ook te horen dat hij voluit mocht pushen, dus hij had zelf ook nog een poging kunnen wagen om een snellere rondetijd neer te zetten. Pérez kent Verstappen natuurlijk ook. Toen Pérez Verstappen gas terug zag nemen, had hij al kunnen bedenken dat Verstappen zijn banden aan het sparen was om de snelste ronde te pakken later in de race."

"Achteraf kan Pérez erover zeuren, maar ik vraag me ook een beetje af of hij zelf überhaupt wel voor die snelle ronde had durven gaan. Het komt toch ook altijd met een bepaald risico. Dat zag je ook op de onboard van Verstappen, waar in de laatste ronde flink wat momenten van snap-overstuur te zien waren."

Kan je verklaren waarom Ferrari zo traag was dit weekend?

"Ik had meer verwacht van Ferrari, ze waren vrij onzichtbaar. Ik heb er niet echt een verklaring voor. Puur speculatie: het zou er mee te maken kunnen hebben gehad dat ze nu ook voor Charles Leclerc toch weer een penalty moesten nemen en dat er toch wat zorgen over de krachtbron zijn. Mogelijk hebben ze met de motorafstelling voorzichtig gedaan."

"Alfa Romeo, dat ook gebruikmaakt van Ferrari-motoren, was ook niet echt sterk. Zowel Ferrari als Red Bull reden in Jeddah met dezelfde achtervleugels als in Bahrein en daar had Ferrari een duidelijk topsnelheid voordeel ten opzichte van Red Bull. Hier was daar niets meer van over. Sterker nog, de Ferrari's waren een behoorlijk stuk trager op de rechte stukken."

Kunnen we nu na twee races stellen dat alleen de Verstappen en Pérez kans maken op de titel dit jaar?

"Qua pure autosnelheid lijken ze een gigantisch gat naar de rest te hebben. Niet alleen als we naar de resultaten kijken, maar ook de manier waarop de resultaten tot stand komen is indrukwekkend. Het gat met Fernando Alonso was weer enorm."

"Jeddah is weer een totaal ander circuit dan Bahrein. Het zegt veel dat Red Bull ook op zo'n circuit verreweg het sterkste is. Of we een echt titelgevecht gaan krijgen weet ik niet. Verstappen was in alle trainingen dominant en als hij in de kwalificatie geen problemen had gekend, had hij waarschijnlijk eenvoudig gewonnen. Er komt alleen een titelstrijd als Verstappen vaker pech gaat krijgen."

"Andere teams zullen moeten hopen dat Red Bull later in het seizoen last krijgt van die windtunneltijdstraf. Maar dat gaat nog wel even duren en als je kijkt wat voor marge Red Bull nu heeft moet de rest eerst enorm veel inlopen voordat ze überhaupt kunnen gaan denken aan sneller zijn."

Tot slot, wat vond je van het optreden van Nyck de Vries dit weekend?

"Het ging toch weer een beetje moeizaam. Het was wel goed om te zien dat hij in de mix zat. Hij had een leuke inhaalactie op Logan Sargeant, maar het gat naar Yuki Tsunoda was zowel in de kwalificatie als in de race toch weer behoorlijk groot."

"Tsunoda reed lange tijd in de punten, maar kon dat helaas niet volhouden. Dat zegt ook veel over de auto. Als je een auto hebt waarmee je kan vechten valt zo'n race sneller op z'n plek. En AlphaTauri heeft dit jaar gewoon een lastige auto."