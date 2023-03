Red Bull laat Verstappen en Pérez vrijuit racen: 'Als ze het maar netjes houden'

Christian Horner roemde zondag na de Grand Prix van Saoedi-Arabië het optreden van zowel winnaar Sergio Pérez als nummer twee Max Verstappen. De Red Bull Racing-teambaas maakte ook duidelijk dat zijn coureurs de vrijheid hebben om elkaar in te halen.

"We beschikken over een fantastische wagen en onze twee uitstekende coureurs mogen gewoon tegen elkaar racen. Dat hebben we voor de start duidelijk gemaakt. Wel hebben we ze meegegeven dat ze het netjes moeten houden", vertelde Horner in gesprek met Sky Sports.

"Volgens mij reed Sergio vandaag zijn beste Grand Prix. Zeker na de safetycarsituatie toen hij snel uitliep naar een voorsprong van vijf seconden en die marge ook in stand hield."

Door pech in de kwalificatie - een kapotte aandrijfas - was Verstappen in tegenstelling tot zijn van poleposition gestarte teammaat veroordeeld tot een inhaalrace. De tweevoudig wereldkampioen voerde die taak uitstekend uit en rukte op tot de tweede plaats. "Max is een echte racer, die blijft pushen. Het is heel bijzonder om van plek vijftien naar plek twee te gaan op een stratencircuit, maar Pérez had het gat geslagen."

Zo is er voorlopig geen vuiltje aan de lucht voor Red Bull Racing, dat ook bij de seizoensstart in Bahrein twee weken geleden een dubbelslag sloeg. Toen was Verstappen de winnaar. "Het team heeft gezorgd voor een fantastische wagen en dat in combinatie met uitstekende optredens van de coureurs heeft geresulteerd in onze beste seizoensstart."

In de slotfase sloeg de schrik Horner nog even om het hart, doordat Verstappen zijn zorgen uitte over een geluid vanuit de aandrijflijn. "Uit de data bleek gelukkig dat alles in orde was."

Het Formule 1-seizoen gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Australië. Daar zegevierde Red Bull in 2011 voor het laatst. Sebastian Vettel won destijds de race.

