Aston Martin met succes in beroep: Alonso heeft derde plaats in Jeddah terug

Fernando Alonso behoudt toch zijn derde plaats voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Spanjaard kreeg na de podiumceremonie een tijdstraf van tien seconden omdat zijn monteurs zijn auto aanraakten terwijl hij een eerdere penalty incasseerde. Ruim drie uur na de race werd de beslissing van de stewards herroepen, waardoor Alonso alsnog derde werd.

De derde plaats van Alonso gaat ten koste van George Russell. De Brit eindigde als vierde, maar schoof door de tijdstraf van de tweevoudig wereldkampioen voor een paar uur op naar de derde plek.

De 41-jarige Alonso kreeg kort na de start een tijdstraf van vijf seconden omdat hij met een wiel een paar centimeter buiten zijn startvak stond. Tijdens het inlossen van die tijdstraf raakten Aston Martin-monteurs de auto van Alonso aan, waardoor hij na afloop van de race nog een tijdstraf kreeg.

Russell nam het op de persconferentie al op voor Alonso. "Ik vond het zuur voor hem", zei hij. "Soms zijn de straffen iets te extreem. Natuurlijk ben ik blij dat ik een beker mee naar huis mag nemen, maar er is dit weekend ook te veel gepraat over allerlei regeltjes."

Russell vond met name de eerste tijdstraf voor Alonso overdreven. "Het is extreem lastig om je positie op de grid te zien. De grond zie je al helemaal niet, alleen een paar centimeter van de banden. De strepen op de grond zie je dus ook niet vanuit de auto. We moeten in dit soort gevallen wat meer gezond verstand gebruiken."

Alonso hekelt FIA: 'Duurde te lang tot straf werd uitgedeeld'

Alonso baalde als een stekker dat hij pas na de podiumceremonie te horen kreeg dat hij zijn derde plaats was kwijtgeraakt. "Dit is gewoon slecht beleid van de FIA", hekelde hij de mondiale autosportfederatie, nog voordat hij wist dat die straf zou worden teruggedraaid.

"Je kan niet na meer dan 35 rondes na een pitstop alsnog een straf voor diezelfde pitstop uitdelen. Ze hadden meer dan genoeg tijd om me te informeren dat ik een penalty zou krijgen. In dat geval had ik misschien nog extra gas kunnen geven en een gat van elf seconden kunnen creëren naar de auto achter mij."

Alonso trok wel het boetekleed aan voor het feit dat hij niet goed in zijn startvak stond. "Dat was gewoon mijn fout, ik had beter moeten opletten. Die straf heb ik geïncasseerd en ik had bewust een gat van vijf seconden naar George gecreëerd."