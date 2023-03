De Vries kritisch op zichzelf: 'Was in sommige fases nog niet goed genoeg'

Nyck de Vries eindigde zondag in Jeddah net als bij zijn eerste race in Bahrein op de veertiende plek. De Nederlander was redelijk tevreden, maar zag nog genoeg verbeterpunten.

"Ik vond dat ik niet voldoende kon aanvallen", zei de 28-jarige De Vries bij Viaplay. "Op zich was de snelheid niet slecht, maar ik kon niet snel genoeg mijn posities pakken en kwam vast te zitten in vuile lucht. Onze concurrenten Williams en Haas hebben een heel hoge topsnelheid. Dan is het extreem moeilijk om ze voorbij te komen."

De Vries was als achttiende gestart en slaagde er gaandeweg de race in om zich naar voren te knokken. "Vooral de laatste tien, dertien rondes toen ik vrij baan had om het gat naar Zhou te dichten vond ik dat de pace sterk was. Maar als je op 1,5 seconden komt, loop je tegen een muur op."

"Ik heb weer een race uitgereden en veel geleerd, maar ik moet nog wel iets meer kunnen aanvallen. Ik vond het hele weekend tot en met de kwalificatie een stapje beter dan Bahrein en qua racesnelheid had ik ook het idee dat er iets meer mogelijk was dan twee weken geleden. Alleen waren er ook fases dat ik nog niet sterk genoeg was."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

De Vries genoot van gevecht met Sargeant

De Vries viel in de slotfase nog wel op met een fraaie inhaalactie op Williams-coureur Logan Sargeant. De coureur uit Sneek genoot van het gevecht met de Amerikaan. "Ik moest echt heel diep inremmen om hem te passeren", analyseerde hij zijn inhaalactie.

"Dat moest ook wel, want met DRS ligt de topsnelheid van de Williams 6 kilometer per uur hoger dan die van ons. Gelukkig gaf hij me de ruimte en ging het allemaal goed. Ik hoop niet dat ik een abonnement heb genomen op die veertiende plek, in Bahrein eindigde ik ook op deze positie. Het is ook pas de tweede race van het seizoen. Het was ook een heel warme wedstrijd. Ik ben benieuwd naar Melbourne."