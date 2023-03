Verstappen kan leven met tweede plek: 'Goed resultaat na vijftiende startpositie'

Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander moest zondag de zege aan teamgenoot Sergio Pérez laten, maar kon daar niet teleurgesteld over zijn omdat hij als vijftiende was gestart.

"Het was niet zo makkelijk om naar voren te komen vandaag. Met name in de eerste sector was het moeilijk om auto's te volgen", zei de 25-jarige Verstappen voorafgaand aan de podiumceremonie. Verstappen moest als vijftiende aan de Grand Prix beginnen omdat hij met technische problemen kampte tijdens de kwalificatie.